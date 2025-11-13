鄭麗文追思共諜 黃創夏：鼓勵台灣「背骨仔們」自動自發協助共產黨？

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文先前多次公開表達反對大幅提高對美軍購預算，昨天鄭麗文與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）會面，會後國民黨新聞稿中僅提及雙方就台美關係與兩岸情勢等議題交換意見，隻字未提軍購問題。對此，資深媒體人黃創夏表示，鄭麗文真的有在尊重老蔣父子嗎？她風風火火的不斷創造話題，現在又效法蔣介石自兼革實院的老大，還要自己上課，闡述國民黨的精神，鄭麗文真實目的是什麼、所為何來？應該不是只是想鞭屍老蔣、羞辱蔣介石，後續的發展才特別值得持續關注！

黃創夏在臉書PO文表示，新科主席上任，「銳意革新」敲鑼打鼓好不熱鬧，鄭麗文用人「不拘一格」，連戰和馬英九的兩岸主要代表人物、國民黨傳統派系領袖和已經被裁撤的黃復興黨部老幹還有一堆所謂的年輕人都入列，真的叫做「人不分男女老幼」，頗有呼應老蔣當年《廬山講話》的號召，可是，鄭麗文真的有在尊重老蔣父子嗎？

黃創夏指出，她風風火火的不斷創造話題，現在又效法蔣介石自兼革實院的老大，還要自己上課，闡述國民黨的精神，這樣的說法讓許多正藍的國民黨選民都混淆了，因為他們看到鄭麗文只是在表象上看似銳意革新，但在國民黨的核心信念上，不斷地在羞辱老蔣父子，蔣介石和蔣經國父子千里迢迢來台灣的信念和堅持，都被羞辱了。

黃創夏續指，老蔣父子當然是威權，但他們至少堅定地「反共抗俄」，如今國民黨早就不反共了，媚共和舔共已經是社會上許多人之普遍認知，但沒有國民黨領導者敢公然宣稱以中國人為榮，至於俄羅斯，蔣介石都曾經直接扣押俄羅斯的「陶甫斯號」，被史達林告進聯合國，讓中華民國台灣在聯合國成立之後，成為第一個被宣稱是「海盜國家」，可是，鄭麗文卻說「普丁不是獨裁者」，這些說法不但羞辱了老蔣，還讓國民黨忠誠追隨者的認知越來越混亂！更混亂的是，現在他們連忠奸的價值都錯亂了。

黃創夏分析，國民黨和死忠泛藍支持群真是很悲哀，為了開脫新科黨主席鄭麗文在馬場町向吳石致意的魯莽（或許並非魯莽，而是刻意向中國共產黨表態），猛替吳石找藉口，說他是政治思想犯、是大時代下的間諜，這些都是詭辯，不管台灣這些故意無視吳石真實角色的說法如何花枝招展，對岸的毛澤東是怎麼看待吳石，就說明了吳石的歷史定位和真實危害。

黃創夏說，首先，別說吳石是「密使一號」，他和另外一個頭號共諜郭汝瑰或是潛伏在蔣介石身邊12年速記員沈安娜截然不同，郭和沈是共產黨刻意派遣潛伏的共諜，接受共產黨的指令竊取情報，吳石卻是「自動自發」的要毀滅中華民國，他是在1947年國共內戰之後，主動找上中共的間諜而提供了徐蚌會戰的國軍後勤補給計畫，以及南京保衛戰時的長江佈防圖資。

黃創夏點出，更令人髮指的是，因為吳石是自己決定要當叛徒，主動向共產黨提供源源不絕的軍事機密情資，但蔣介石和國民政府想都沒有想到他已經變節，還繼續讓他掌握重要軍事參謀作業，讓他偷偷留了四、五十箱的資料在福建，暗中告訴她找到的解放軍間諜，讓中共渡過長江之後，按圖索驥，一股腦就把還佔有大半大陸江山的國府部隊各個擊破！請注意：吳石所幹的這些事，都不是毛澤東、周恩來或康生下指示的任務，是吳石主動替共產黨思考，利用手中的職權「主動而即時」協助解放軍拿到最關鍵而且馬上用的到的資料，甚至，吳石到台灣之後的行為，差一點，中華民國可能在1950年代就滅亡了，不可能在台灣借殼上市。

黃創夏補充，中共的電視劇《沉默的榮耀》裡面的故事很多是刻意戲劇化，事實上是連毛澤東都沒有想到竟然有一個吳石，在暗處無時無刻的想要替毛澤東排憂解難，根據中共官媒曾經製作的專題報導，1950年開春，春寒料峭，毛澤東在北京愁思難解之際，深夜有人送來台灣所有軍事機密的機密和詳細機密的微縮影片，毛澤東喜出望外，立即動手寫了一篇五言絕句：「驚濤拍孤島，碧波映天曉。虎穴藏忠魂，曙光迎來早。」

黃創夏，當時毛澤東正在懊惱1949年底的古寧頭戰役的失敗，對於如何剿滅國民政府感到一籌莫展，沒想到那個從未謀面的吳石到了台灣，又是他自己主動找上了蔡孝乾和朱楓等人，自動自發替毛澤東設想，給了毛澤東攻台的所有情資，喜出望外的毛澤東立即派解放軍最會打戰的陳賡在福建集結了50萬大軍，調度當時中國所有的船隻，準備按照吳石的情資一舉全面攻打在台灣還立足不穩的中華民國，幸好韓戰爆發，這50萬大軍被北調朝鮮半島「抗美援朝」，而美國第七艦隊也因此巡防台灣海峽，不然吳石的罪孽就更大了。

黃創夏直言，這就是吳石的真實故事，他並不是中共派出和潛伏的間諜，就是一個叛徒，而王滬寧鼓吹要效法吳石精神，也是在鼓勵台灣的背骨仔們，「自動自發」協助共產黨，正是因為中國捧吳石的背後居心叵測，鄭麗文真實目的是什麼、所為何來？應該不是只是想鞭屍老蔣、羞辱蔣介石，後續的發展才特別值得持續關注！

