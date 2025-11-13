藍營不交付高市總預算與柯志恩有關？ 她酸「沒柯沒新聞」？

綠營質疑高市議會國民黨團阻擋總預算交付的影武者是這柯，藍營澄清是因為市府不回應藍營訴求。（記者王榮祥攝）

針對綠營質疑高市議會國民黨團搶主席台、拒絕交付總預算，背後影武者是「這柯」!?國民黨團總召黃香菽強調，不交付理由是市府不回應藍營三大訴求，跟「這柯」無關，她回酸綠營是不是沒有柯志恩就沒新聞？

黃香菽重申國民黨團三大訴求，市長陳其邁須率隊就局處官員對議會嗆聲道歉、向中央爭取遭行政院亂砍的補助款、立即召開環保重大議題專案報告。

黃香菽表示，11日下午議長召集黨團協商，國民黨團在最大善意下參加，並再次提出明確訴求，但市府口口聲聲說協商，卻同一時間在臉書發布圖卡攻擊議員。

她進一步指出，今下午有不少小組要審已交付的決算案，議會到底哪裡停擺？難道預算沒照市府意思過關、市政就全面擺爛?並酸綠營是不是沒有柯志恩、就沒新聞？

黃香菽強調，市黨部一向充分尊重市議會黨團自主，所有市政議題質詢方向都由議員討論決定，提醒新潮流議員先回去問民進黨團內部，難道所有議題都聽湧言會主委黃文益的決定？

黃香菽批評市府，長期以來對議會態度傲慢、推諉擺爛，把議會監督當成空氣，國民黨選擇杯葛預算，是為捍衛市民權益與議會尊嚴，希望市府能夠警醒，至於康議長與民進黨選擇放棄監督、辜負市民，那是他們的選擇。

