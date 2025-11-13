為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台中是否普發5萬？ 盧秀燕：想發但「沒錢」

    2025/11/13 13:30 記者蘇金鳳／台中報導
    盧秀燕表示，是否普發現金，想發但沒有錢。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕表示，是否普發現金，想發但沒有錢。（記者蘇金鳳攝）

    現在中央正普發1萬元，面對台中市議會民進黨團要求普發5萬元，民眾黨市議員江和樹今天（13日）質詢追問到底要不要發？市長盧秀燕表示，議員不能漫天開價，提供數據要正確，要給民眾正確期待，否則有故意讓市民誤解成份在內，她強調，她想發，有錢會發、但目前沒有錢，因為市府還短絀17億元，更強調，如果要舉債來發，市民跟議員要有相當的共識。

    江和樹今天在市議會質詢，對於民進黨要求中市府普發現金五萬，究竟市府要不要發？若要舉債發現金，他反對，不可能如此敗金。

    盧秀燕表示，身為地方首長，不是只有台中市，有錢就會發，這是市民的錢，但六都都沒有發，因為大家都把錢繳給中央，都仰賴中央的補助款，補助很少，大家財政都很辛苦，她強調想發，有錢會發，但目前沒有錢，如果未來有錢還想發。

    她並指出，議員不能漫天開價，提供數據要正確，要給民眾正確期待，否則故意讓市民誤解成份在內，以台中現在財務狀況，發5萬元根本不可能。

    盧秀燕指出，中市府財政目前，短絀9億元，6年來短收17億元，如果要數字也不是5萬元。

    盧秀燕表示，她上任以來，一直減債，上任時每一個市民平均負債是3萬4千，現在不到3萬，每人約減少5千元負債，快20億元，而且中市財政辛苦，中央補助少，因為中央打房售地又不順利，售地目的為了要彌平預算的短差，中市又債台高築，但因為中市財政好，被中央升級，如果要舉債來發，市民跟議員要有相當的共識。

    市議員江和樹詢問盧秀燕是否要普發五萬。（記者蘇金鳳攝）

    市議員江和樹詢問盧秀燕是否要普發五萬。（記者蘇金鳳攝）

    
    
