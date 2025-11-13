中國軍評妄言「福建艦母港應選台灣」 國安人士批退將栗正傑唱和

退將栗正傑被中國以「台退將建議：福建艦的母港選址台灣」為題在社群渲染擴散。（圖擷取自網路）

中國軍事評論員宋濤宣稱，福建艦母港若以「便捷進出遠洋、輻射戰略海域」為條件，中國現有的青島與三亞皆非最佳選擇，「台灣才是福建艦最理想的母港」。國安人士分析，這意味中國戰略目標不只台灣，而是意圖宰制整個印太地區；令人咋舌的是，退役將領栗正傑不僅沒有駁斥，甚至公開唱和，令人不齒。

據新浪財經報導，宋濤認為，台灣得天獨厚的地理位置具有重大戰略價值，向東可直接突破第一島鏈，快速進入西太平洋遠海區域，構建遠洋防禦前沿；向西能聯動台海、南海方向，形成對周邊關鍵海域的全方位覆蓋；向北可支援東海維權任務，向南能輻射麻六甲海峽等國際航運要道，完美契合中國航艦「保證自身使用海洋、阻止對手使用海洋」的核心使命。

請繼續往下閱讀...

國安人士表示，中國近年軍費持續增加，去年在台海、東海、南海及西太平洋地區的軍事演習支出比2023年增加近40%；此外，中國不斷透過各種軍事行動恫嚇騷擾區域各國，試圖使其在第一島鏈周邊投射軍力的威懾行為常態化。宋濤此番言論，讓中國對於區域和平的威脅昭然若揭，中國戰略目標不只台灣，而是意圖宰制整個印太地區。

國安人士指出，令人震驚的是，退役將領栗正傑不僅沒有駁斥宋濤言論，甚至在政論節目公開附和「就地緣來講，確實如此」，甚至表示福建艦成軍後，對美國、日本的威懾力量很大，隨後被以「台退將建議：福建艦的母港選址台灣」為題材，在社群上被渲染操作。

國安人士痛批，一個曾誓言保家衛國的將軍，領著國家退休金，卻公然與宣稱要併吞國家、甚至表明要以台灣的港口當作中國軍港的敵人唱和，令人不齒，如此親中的退休將領，要不要乾脆辦一張中國身分證？

日本首相高市早苗近日在日本眾議院被問及，若台灣發生突發狀態，是否屬於根據安全保障相關法規定中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」時回應：「如果伴隨使用戰艦、行使武力的做法，我認為有可能屬於存亡危機事態」。日本防衛大臣小泉進次郎也在國會呼應，如果中國軍艦在台灣緊急情況下使用武力，可能構成生存威脅，從而允許日本行使集體自衛權。

戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議主任格波林（Greg Poling）也對福建艦議題表示，對中國海軍來說，目標是控制南海、東海和黃海附近海域，也就是所謂的第一島鏈附近海域。第一島鏈向南延伸，穿過日本、台灣和菲律賓。並表示中國在更深的太平洋地區，還想爭奪第二島鏈的控制權，試圖在關島和其他地方擁有重要的軍事設施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法