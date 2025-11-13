「英國沈伯洋」有人挺！自家議員遭中國制裁 昔英國議會秒重拳反擊

中國過去制裁英國議員，下議院議長霍伊爾（圖第一排右4）表示：「當中國對我們的一些議員實施制裁時，和中國大使在議會工作場合見面並不恰當。」圖為下議院今年10月29日合照。（路透）

民進黨立委沈伯洋遭到中國通緝，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜聲援沈伯洋，沒想到韓國瑜竟發表「自己生病要別人吃藥」說法，引發爭議。對此，PTT創始人杜奕瑾在臉書分享2021年，英國議會在自家議員遭中共制裁的作法，當時上議院、下議院直接通過決議，禁止中國駐英大使進入英國國會參與活動。杜奕瑾也表示：「這才是正常國會該有的態度」。

杜奕瑾昨日在臉書發文，分享一篇《路透》2021年報導。2021年中國對一批英國人士實施制裁，其中包括前保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）、前國會外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）等5名英國議員，理由聲稱他們散播有關中國新疆穆斯林待遇的「謠言」，這些被制裁者及其直系親屬，都被禁止進入中國境內，並禁止中國公民和機構與他們進行業務往來。

對此，當時英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle，任議長前為工黨）與上議院議長麥克法爾（John McFall）直接禁止中國駐英大使鄭澤光進入英國議會，與參與議會的活動。霍伊爾當時表示：「我認為，當中國對我們的一些議員實施制裁時，和中國大使在議會工作場合見面並不恰當。」他強調，並非永遠禁止中國駐英大使進入議會，但只要制裁仍在，禁令就會生效。

當時，中國大使館跳腳痛批，英國議會阻礙中英兩國之間的正常交流合作，是卑劣懦弱的行為，損害了兩國人民的利益。

杜奕瑾分享新聞後，也在文中表示：「為何立院要回應？（指中國通緝沈伯洋一事）英國給示範了，這才是正常國會該有的態度。」

