台中普發5萬？ 盧秀燕：有錢就發、如果大家認為不用減債再來討論

台中市議會通過市府研議普發5萬案，議員痛批市府竟只用一紙公文唬攏議員。（記者蘇孟娟攝）

中央普發現金1萬元，台中市議會日前通過提案，要求台中市府研議普發5萬元案，市府後來以公文回覆議員，表示財政目前沒有餘裕、無法發錢；多名市議員今天質詢，要求台中市長盧秀燕要有「guts（膽量）」，大方普發5萬元；盧秀燕回應說，「只要有錢，我非常願意發」、「如果大家認為不要減債，可以討論」。

台中市議會在9月24日曾通過提案，要求市府研議普發5萬案，引發不少市民關切，今天是議會總質詢的首日，包括市議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜、張芬郁及蕭隆澤等人批評說，議會要求市府在1個月內提書面報告，結果市府僅在10月27日以一紙公文回覆議員，表示財政實無餘裕可發現金，不見書面資料也沒有具體對策，根本藐視議會。

陳淑華播了兩段盧秀燕之前的發言影片，盧要求中央還稅於民「而且要快」、「大罷免不是為了救被罷的立委，是為了1人1萬」；盧秀燕答覆說說，台中市府普發現金不是不可行，如果像中央有財政餘裕就會考慮，但台中目前的決算合計仍短絀9億元。

陳淑華指出，中央並非有餘裕，而是採舉債來普發現金，台中市在盧秀燕任內大賣土地獲得逾千億元、超收200億元，明年統籌分配款再增295億元，有錢年花逾3.5億元舉辦購物節，卻喊窮沒錢普發5萬照顧市民，根本是「雙標燕」，非洲豬瘟也防疫無能，沒有guts、沒擔當。

陳俞融也批評市府只用一紙公文的傲慢回應態度；盧秀燕重申，「只要有錢，我非常願意發」；陳俞融指責盧秀燕只會哭窮演戲，因為沒有連任壓力，所以就放生市民，「嘴巴說願意，實際對市民一毛不拔」。

包括陳雅惠、謝家宜、張芬郁及蕭隆澤均要求台中市普發5萬元；盧秀燕說，「如果大家認為台中不要減債，可以討論。」

