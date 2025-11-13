政院拍板馬太鞍溪災後重建270億元 含括鳳凰颱風災情

對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，行政院會今（13）日通過特別預算案。（記者鍾麗華攝）

對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，行政院會今（13）日通過特別預算案，原編列250億元，因應鳳凰颱風災情，新增需求水利設施15億元與預備金增列5億元，因此總計編列270億元，全數舉借債務支應，主計總處表示，特別條例上限300億元，因此預留額度30億元，後續將滾動檢討各工作項目預算執行情形，必要時將在上限額度內增列預算因應。

行政院原擬提出修正「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限由600億元調整為850億元，增加250億元，不過，立院國民黨團仍提出「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別」，立院三讀通過國民黨版，經費上限為300億元，行政院依法編列特別預算案，並於今天院會通過，送請立法院審議。

行政院主計總處表示，預算會議初審決議編列250億元，惟因應鳳凰颱風災情，經洽各部會結果，新增需求水利設施15億元與預備金增列5億元，並依本條例規定整編本特別預算案，歲出編列270億元。

114年度38億元、115年度86億元、116年度86億元、117年度41億元、118年度10億元、119年度9億元，包括馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程14億元、農業復原27億元、電力系統3億元、自來水、瓦斯及燃氣設施1億元、家園及公共設施10億元、水利設施99億元、道路及交通47億元、環境衛生復原42億元、社會復原及產業促進10億元、其他17億元。

若按機關別，經濟部編列91億元，主要辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、配電網防災韌性及供水設備毀損修繕、受災戶用水、用電減免措施、災區企業貸款利息補貼等所需經費。

交通部主管44億元，主要辦理馬太鞍溪橋搶修及復建工程、補助地方政府辦理公路、橋梁災害修復，及辦理受災戶車輛受損報廢登記慰助方案等所需經費。

農業部主管43億元，主要辦理馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程、受災區域土地取得及造林工作、農業生產環境重建、專案休耕措施、農機補助等所需經費。

環境部主管42億元，主要補助地方政府辦理災後砂土混雜廢棄物分類去化、災後一般廢棄物清除處理、環境復原及環保設施修復等所需經費。

內政部主管28億元，補助地方政府辦理雨污水下水道清淤與相關工程、市區道路橋梁、公共設施緊急搶修、發給家園復原慰助金及辦理安置災民中繼屋等所需經費。

