    首頁 > 政治

    徐巧芯嗆不如讓韓國瑜當總統 周軒解讀：2028盧秀燕沒戲了

    2025/11/13 12:41 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

    台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

    中國宣布以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋「立案調查」，賴清德總統日前表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴；韓國瑜昨（12）日出面稱「自己生病，要別人吃藥」反嗆賴總統，建議民進黨廢除台獨綱領、取消中國為境外敵對勢力等。國民黨立委徐巧芯今天發文說，如果賴清德什麼都要韓國瑜來做，乾脆把「總統讓給韓國瑜做」。政治工作者周軒恍然大悟說，2028總統選舉前哨戰已經開打了，國民黨的「最大母雞」已經出現。

    徐巧芯在臉書痛批賴清德「巨嬰發言」，「根本一而再再而三，自己都不會不好意思，早先國會改革、今年中央政府總預算爭議，明明都是民進黨、行政院昨是今非」，賴清德就是「始作俑者」，但開口閉口都是「韓國瑜要管，韓國瑜要協調，韓國瑜要怎樣怎樣」，如果賴清德什麼都要韓國瑜來做，乾脆「把總統讓給韓國瑜做」。

    周軒直言，徐巧芯這篇發文有3個重點：中共針對沈伯洋是因為台獨立場、民進黨台獨的問題，賴清德總統應該動用軍警保護沈伯洋，總統應該換韓國瑜來做。他直言，「果不其然，2028總統選舉前哨戰已經開打了」，徐巧芯已經出來「放風聲」，盧秀燕「這局真的沒你的戲了」，現在「國民黨的最大母雞就是韓國瑜院長」。

    立法院長韓國瑜。（資料照，記者羅沛德攝）

    立法院長韓國瑜。（資料照，記者羅沛德攝）

