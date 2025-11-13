新北議員籲敬老愛心卡也能用在超商 侯友宜：待財源穩定再逐步擴大

新北市議員蔡錦賢籲市府擴大敬老愛心卡的使用範圍。（記者黃政嘉攝）

新北市敬老愛心卡明年7月起將從480點（1點1元）提高為600點，但新北市議員蔡錦賢、李翁月娥今在議會總質詢時皆表示，目前點數使用範圍都在交通上，僅45%長者使用，要求市府擴大使用範圍，像超商、飲食、買藥都能用敬老愛心卡，市長侯友宜回應，待財劃法修法後，財源較穩定時，再來一步步擴大。

蔡錦賢指出，敬老愛心卡現在都補助在交通，但坐輪椅的長輩搭車機會並不大，甚至部分山區民眾都沒在坐車，補助範圍應擴大為飲食、超商，或買感冒藥，而且剩餘點數隔月就歸零，應採累計，讓長者享受福利。

李翁月娥提到，敬老愛心卡目前僅45%的人使用，補助範圍應更普及，讓長者都能使用，即便加碼到600點，但主要仍用在交通上，對較無使用大眾運輸的長者是無感加碼，若開放超商使用敬老卡買牛奶、便當、三明治，這都是百分之百用得到，與其加碼600點，不如先擴大使用範圍。

侯友宜表示，敬老愛心卡起初是為提供長者更便利的交通服務，鼓勵大家出走出門，若每位長者都花掉600點，經費（1年）需58億元，待財劃法修法後，在財源比較確定之下，可以再一步步擴大範圍，讓長者都用得到敬老卡，並用得開心。

新北市長侯友宜（右）表示，待財源較穩定，再一步步擴大敬老愛心卡使用範圍。（記者黃政嘉攝）

