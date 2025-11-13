為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北議員籲敬老愛心卡也能用在超商 侯友宜：待財源穩定再逐步擴大

    2025/11/13 12:45 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議員蔡錦賢籲市府擴大敬老愛心卡的使用範圍。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員蔡錦賢籲市府擴大敬老愛心卡的使用範圍。（記者黃政嘉攝）

    新北市敬老愛心卡明年7月起將從480點（1點1元）提高為600點，但新北市議員蔡錦賢、李翁月娥今在議會總質詢時皆表示，目前點數使用範圍都在交通上，僅45%長者使用，要求市府擴大使用範圍，像超商、飲食、買藥都能用敬老愛心卡，市長侯友宜回應，待財劃法修法後，財源較穩定時，再來一步步擴大。

    蔡錦賢指出，敬老愛心卡現在都補助在交通，但坐輪椅的長輩搭車機會並不大，甚至部分山區民眾都沒在坐車，補助範圍應擴大為飲食、超商，或買感冒藥，而且剩餘點數隔月就歸零，應採累計，讓長者享受福利。

    李翁月娥提到，敬老愛心卡目前僅45%的人使用，補助範圍應更普及，讓長者都能使用，即便加碼到600點，但主要仍用在交通上，對較無使用大眾運輸的長者是無感加碼，若開放超商使用敬老卡買牛奶、便當、三明治，這都是百分之百用得到，與其加碼600點，不如先擴大使用範圍。

    侯友宜表示，敬老愛心卡起初是為提供長者更便利的交通服務，鼓勵大家出走出門，若每位長者都花掉600點，經費（1年）需58億元，待財劃法修法後，在財源比較確定之下，可以再一步步擴大範圍，讓長者都用得到敬老卡，並用得開心。

    新北市長侯友宜（右）表示，待財源較穩定，再一步步擴大敬老愛心卡使用範圍。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜（右）表示，待財源較穩定，再一步步擴大敬老愛心卡使用範圍。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播