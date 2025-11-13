老婦悶死照顧50年腦癱兒 柯文哲：支持特赦

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

台北市松山區一名81歲劉姓婦人，因長期照料患有重度小兒麻痺的52歲林姓么子，不堪照顧壓力重負、擔心過世後無人照料兒子，也不想連累家人，2023年5月將兒子悶死，法院輕判2年6個月徒刑，並建請總統特赦。對此，民眾黨前主席柯文哲今表示，法律不外乎人情，別在悲劇之上再製造另一個悲劇，他支持特赦這位老母親，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。

柯文哲在臉書發文指出，台北市一名80多歲的老母親，照顧重度身心障礙的兒子超過50年，在自己的體力撐不下去之後，動了「讓兒子早點離開」的念頭，太多長照悲歌都有這樣的痛苦結局。法院判決認定她的行為「情堪憫恕」，並建請總統特赦，判決書曝光後，各界人士紛紛轉發連署。

柯文哲說，他經過一年的羈押禁見，更堅信「司法唯一的目的是實現社會的公平正義，而不是在折磨老百姓」，當一位老母親在愛與絕望之間崩潰時，「我們看到的不是殺人罪，而是一位老母親照顧責任的沉重，以及台灣長照體系的缺口。」

「當我老了，希望自己怎麼被照顧？」柯文哲表示，這是每一位國民都該面對的現實提問，如果制度能夠幫忙，或許這位老母親就不必做出那種令她自己最痛苦的決定。社會不能給予幫忙，現在還要懲罰這位母親嗎？

