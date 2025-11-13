謝長廷獲日本天皇授勳中國跳腳 外交部酸：凸顯其霸權心態

謝長廷獲日本天皇授勳中國跳腳 外交部酸：凸顯其霸權心態2025/11/13 12:05 記者黃靖媗／台北報導
總統府資政謝長廷11日獲頒日本「旭日大綬章」後拍攝紀念照。（謝長廷提供）
總統府資政、前駐日代表謝長廷11日獲日本德仁天皇親授「旭日大綬章」，中國外交部發言人郭嘉昆竟說「日本政府執意提議和推動給鼓吹台獨論調的人授勳」，中方堅決反對。對此，我國外交部今（13）日表示，中方言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。
外交部今日重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，已是國際社會公認客觀事實與現狀，中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。
請繼續往下閱讀...
外交部強調，台日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為夥伴及珍貴友人，謝長廷自2016年6月至2024年8月擔任我國駐日代表，8年來致力強化台日經濟、文化、教育、觀光、青少年及地方交流等各領域合作關係，對深化台日相互理解及友好情誼貢獻卓越。
外交部表示，我國將持續在台日關係良好的基礎上與日本深化合作，共同推展台日全方位夥伴關係並維護印太區域的和平、穩定與繁榮。
熱門賽事、球星動態不漏接