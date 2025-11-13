為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林岱樺留高雄勘查防災 幕僚代辦2026初選登記

    2025/11/13 12:42 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委林岱樺表示，她今天留在高雄勘查防災工程，由幕僚團隊完成2026高雄市長初選登記。（圖由林岱樺辦公室提供）

    民進黨立委林岱樺表示，她今天留在高雄勘查防災工程，由幕僚團隊完成2026高雄市長初選登記。（圖由林岱樺辦公室提供）

    鳳凰颱風過境，民進黨立委林岱樺今（13日）委由幕僚團隊，赴中央黨部完成2026高雄市長初選登記。林強調，她留在高雄勘查防災工程，因為治水是民眾最關心的事，守護人民生命財產安全是第一優先。

    林岱樺今天由市議員黃飛鳳、考潭里里長蔡德明陪同，前往仁武十九灣滯洪池關心防災及施工進度，特別向所有日夜堅守崗位的水利工程團隊、市府同仁致謝。對於鄰近社區、營區降噪措施？水利局回應，將搭配隔音牆、多層次植栽配置及土方護岸回填等緩衝，充分確認鄰避狀況。

    仁武十九灣滯洪池設計滯洪量達19.5萬噸，可大幅降低曹公新圳洪峰水位，是仁武淹水治水改善關鍵工程，水利局水利工程科蕭博勳正工程師簡報，目前實際工程已經完成將近30%，執行超前原定進度。

    此外，林岱樺原定今天前往民進黨中央黨部完成市長初選登記。她說明，颱風過境後以市民安全優先，她選擇留在高雄勘查重要水利設施及地方排水改善，這才是民眾最關心的事，登記作業由幕僚團隊代為完成。

