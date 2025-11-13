為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    不滿賴清德點名韓國瑜聲援沈伯洋 徐巧芯：乾脆把總統讓給韓國瑜做

    2025/11/13 12:32 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委徐巧芯批賴清德總統事巨嬰。（取自徐巧芯臉書）

    國民黨立委徐巧芯批賴清德總統事巨嬰。（取自徐巧芯臉書）

    中國日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，賴清德總統日前表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴；韓國瑜昨出面嗆賴總統「自己生病，要別人吃藥」，並建議賴廢除台獨綱領、撤回大陸為境外敵對勢力等才能真正解決問題。國民黨立委徐巧芯今表示，賴總統可不可以自己Lion up，不要什麼事都牽拖隔壁老韓？如果賴清德什麼都要韓國瑜來做，乾脆把總統讓給韓國瑜做。

    徐巧芯指出，沈伯洋被對岸通緝，起因是台獨立場，關韓國瑜什麼事？難道是韓國瑜叫沈伯洋主張台獨嗎？主張台獨的是民進黨，騙票的時候什麼都敢講，出事了就轉嫁給別人，到底誰是民進黨主席？這還不是最離譜的，賴清德自己是總統，軍警情治一把抓，要保護沈伯洋，就只有賴有能力，韓國瑜是要怎樣保護沈伯洋，派出兩棚鋼鐵韓粉，去當沈伯洋御林軍嗎？

    徐巧芯說，賴清德這種巨嬰發言，根本一而再再而三，自己都不會不好意思，早先國會改革、今年中央政府總預算爭議，明明都是民進黨、行政院昨是今非，賴清德自己就是始作俑者，但開口閉口都是韓國瑜要管，韓國瑜要協調，韓國瑜要怎樣怎樣，如果賴清德什麼都要韓國瑜來做，乾脆把總統讓給韓國瑜做。

