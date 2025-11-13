中國懸賞通緝八炯、閩南狼 學者：維穩工具外溢台灣

中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋後，中國公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（圖擷取自網路）

中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋後，中國公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。學者批評，從政治人物到網路創作者，中國正把內部維穩工具外溢到台灣，這不是司法程序，而是赤裸裸的跨境恫嚇。

中國福建省泉州市公安局13日在官網發出懸賞通告，稱根據調查掌握，本名溫子渝的「八炯」與本名陳柏源的「閩南狼」長期發布傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等「煽動分裂國家」言論，大肆攻擊、抹黑中國「惠台利民政策」，「欺凌、迫害在台中國籍配偶」，充當民進黨當局「網軍側翼」和美國等西方國家「反華勢力急先鋒」、「馬前卒」，造成惡劣影響。

泉州公安聲稱，「希望廣大台胞認清台獨的極端危險性、危害性，以實際行動與台獨分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣（約新台幣21萬至109萬元）獎勵」。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，兩岸互不隸屬，中國的法律對台灣根本沒有約束力。台灣不是中國可以跨境管轄的地方，中國公安沒有任何權力追訴在台灣生活、在台灣講話的人民。所謂「懸賞通告」在中國原本是對內維穩的工具，如今卻被武器化，用來對付台灣的政治人物與公民，目的在製造心理壓力與寒蟬效應。

洪浦釗指出，中國要的從來不是抓人，而是讓台灣人害怕講話。沈伯洋推動反滲透與認知作戰研究，而兩位網紅長期批判中國政治與社會問題。中國將這些行為貼上「犯罪」標籤，不是為了追訴，而是要劃出一條恐懼邊界：在中國眼中，只要說出它不喜歡的話，就能被定義成犯人。

洪浦釗分析，這是典型的「法律戰」與「心理戰」，以法律語言包裝政治目的，以「懸賞」製造壓力，用「犯罪」當成威嚇性符號。中國正在測試三件事：台灣社會是否因此噤聲？台灣政府是否反擊？以及這種跨境恫嚇能否擴大對台灣輿論的滲透力？

洪浦釗建議，政府必須明確對內對外說清楚：台灣不承認中國的法律與通告，中國公安的懸賞在台灣沒有任何效力。台灣公民的言論受到民主制度保障，不因跨境施壓而改變。這類操作最終只會凸顯兩岸制度差異，也讓台灣人民知道這類操作影響不了台灣的法制與生活。

