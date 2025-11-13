熱舞拚345億全民福利 民進黨團：藍白別丟大禮包

立法院民進黨團13日召開「345億全民福利」記者會，幹事長鍾佳濱率立委跳舞。（記者廖振輝攝）

為解決「財劃法」公式問題而無法分配的345億元，立法院民進黨團所提暫行條例草案今（13日）於財政委員會審查，主張長輩國民年金保險補足8千元、勞退自提政府加送1％，以及婦女產後坐月子等照護津貼政府出新台幣10萬元。為此，黨團成員在議場前大跳全民福利舞，號召全民共同關注，並呼籲藍白別丟包民生法案、漠視民主討論。

民進黨團今天在議場前召開「345億全民福利」記者會，由黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長林月琴和張雅琳，以及兼任政策會執行長的立委吳思瑤出席說明。鍾表示，「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」，主張將明年度應撥給地方政府，卻因「財劃法」修法公式問題而無法撥付的345億元，直接透過暫行條例分配用於人民。

請繼續往下閱讀...

關於草案重點，鍾佳濱說明，包括政府補助婦女坐月子10萬元；目前約200萬人平均月領不到4千元、或4千元多一點的國民年金，將補足到月領8千元；針對750萬名受雇勞工，鼓勵受僱者自行提撥勞退基金，政府每月最高補助5百元、一年最多6千元。為宣傳這項政策，黨團成員在舞導老師率領下，當場表演自編自創的「全民福利舞」。

吳思瑤則指出，民進黨團的草案版本是擴大社會福利，這份大禮包希望能挽救因「財劃法」修法出包而無法使用的345億元，但由於國會席次少數，表決通過難度很高，盼社會一起給在野黨壓力，讓345億可用於全民福利。

吳思瑤提到，該草案今天已排入財政委員會審查，呼籲藍白一同支持福國利民的民生法案，別再聯手丟包；希望這次能讓各黨團提案版本，都能平等地在國會被公民檢視和討論，讓人民來選擇誰是最好的法案。

立法院民進黨團13日召開「345億全民福利」記者會，幹事長鍾佳濱率立委跳舞。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法