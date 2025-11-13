為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    熱舞拚345億全民福利 民進黨團：藍白別丟大禮包

    2025/11/13 12:24 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團13日召開「345億全民福利」記者會，幹事長鍾佳濱率立委跳舞。（記者廖振輝攝）

    立法院民進黨團13日召開「345億全民福利」記者會，幹事長鍾佳濱率立委跳舞。（記者廖振輝攝）

    為解決「財劃法」公式問題而無法分配的345億元，立法院民進黨團所提暫行條例草案今（13日）於財政委員會審查，主張長輩國民年金保險補足8千元、勞退自提政府加送1％，以及婦女產後坐月子等照護津貼政府出新台幣10萬元。為此，黨團成員在議場前大跳全民福利舞，號召全民共同關注，並呼籲藍白別丟包民生法案、漠視民主討論。

    民進黨團今天在議場前召開「345億全民福利」記者會，由黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長林月琴和張雅琳，以及兼任政策會執行長的立委吳思瑤出席說明。鍾表示，「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」，主張將明年度應撥給地方政府，卻因「財劃法」修法公式問題而無法撥付的345億元，直接透過暫行條例分配用於人民。

    關於草案重點，鍾佳濱說明，包括政府補助婦女坐月子10萬元；目前約200萬人平均月領不到4千元、或4千元多一點的國民年金，將補足到月領8千元；針對750萬名受雇勞工，鼓勵受僱者自行提撥勞退基金，政府每月最高補助5百元、一年最多6千元。為宣傳這項政策，黨團成員在舞導老師率領下，當場表演自編自創的「全民福利舞」。

    吳思瑤則指出，民進黨團的草案版本是擴大社會福利，這份大禮包希望能挽救因「財劃法」修法出包而無法使用的345億元，但由於國會席次少數，表決通過難度很高，盼社會一起給在野黨壓力，讓345億可用於全民福利。

    吳思瑤提到，該草案今天已排入財政委員會審查，呼籲藍白一同支持福國利民的民生法案，別再聯手丟包；希望這次能讓各黨團提案版本，都能平等地在國會被公民檢視和討論，讓人民來選擇誰是最好的法案。

    立法院民進黨團13日召開「345億全民福利」記者會，幹事長鍾佳濱率立委跳舞。（記者廖振輝攝）

    立法院民進黨團13日召開「345億全民福利」記者會，幹事長鍾佳濱率立委跳舞。（記者廖振輝攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播