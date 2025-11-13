民進黨高雄市長初選登記 林岱樺改行程由幕僚代辦

林岱樺勘查高雄防汛作業，由幕僚代為登記市長初選。（林岱樺服務處提供）

民進黨縣市長初選於10日開始參選人登記，立委林岱樺原訂今（13）日前往民進黨中央黨部完成市長初選登記，因應鳳凰颱風過境，臨時更改行程勘查高雄防汛作業，由幕僚團隊代為完成登記，林岱樺說，市民安全優先，這才是民眾最關心的事。

林岱樺今上午由市議員黃飛鳳、考潭里里長蔡德明陪同，前往仁武十九灣滯洪池關心防災及施工進度，她特別向所有日夜堅守崗位的水利工程團隊、市府同仁致謝。黃飛鳳及蔡德明關心鄰近社區、營區如何改善降噪？水利局回應，將搭配隔音牆、多層次植栽配置及土方護岸回填等緩衝，充分確認鄰避狀況。

請繼續往下閱讀...

十九灣滯洪池設計滯洪量達19.5萬噸，可大幅降低曹公新圳洪峰水位，是仁武淹水治水改善關鍵工程，水利局水利工程科工程師蕭博勳正簡報指出，目前實際工程已經完成將近30%，執行超前原定進度。

林岱樺原訂今日前往民進黨中央黨部完成市長初選登記，對此她回應，颱風過境後以市民安全優先，她選擇留在高雄勘查重要水利設施及地方排水改善，這才是民眾最關心的事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法