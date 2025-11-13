為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    G7外長今年第4度發聲支持台海和平 林佳龍：顯示維護台海現狀是國際共識

    2025/11/13 11:56 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍13日表示，這是G7外長今年第4度重申對台海和平穩定的支持立場，顯示維護台海現狀已是國際共識。（資料照）

    外交部長林佳龍13日表示，這是G7外長今年第4度重申對台海和平穩定的支持立場，顯示維護台海現狀已是國際共識。（資料照）

    七大工業國集團（G7）外長昨日發表聯合聲明重申台海和平重要性，並支持台灣有意義參與合適的國際組織。對此，外交部長林佳龍今（13）日表示，這是G7外長今年第4度重申對台海和平穩定的支持立場，顯示維護台海現狀已是國際共識。

    G7外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於加東時間12日在加拿大尼加拉舉行G7外長會議，並於會後發表聯合聲明，重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖，G7鼓勵以建設性對話和平解決兩岸事務，並支持台灣有意義參與合適的國際組織。

    對於G7成員持續以具體行動展現對台海和平穩定的重視及支持台灣國際參與，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

    林佳龍指出，這是G7外長今年第4度重申對台海和平穩定的支持立場，顯示維護台海現狀已經是國際共識，他也肯定G7外長今年再次表達對台灣國際參與的支持。

    林佳龍說，外交部歡迎友盟夥伴持續在國際場合表達對台海和平穩定的重視及支持，台灣作為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及台海的和平、穩定與繁榮；也將持續推動「總合外交」，向國際社會展現台灣參與國際多邊合作的貢獻。

