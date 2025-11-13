打造高雄「脊椎線」 邱議瑩︰建高屏溪堤岸快速道路

邱議瑩主張興建高屏溪堤岸快速道路。 （邱議瑩團隊提供）

民進黨高雄市長黨內初選參選人邱議瑩今表示，六環六線是未來建構南台灣都會圈關鍵路網，她主張興建高屏溪堤岸快速道路做串聯，打造「高雄脊椎線」。

邱議瑩今舉行「六大願景」第四場政策發表會「安居高雄」，針對六環六線交通路網、青年住宅、毛小孩、綠地公園、都市計畫等各面向提出施政方針。

她表示，若當選市長、將沿高屏溪興建堤岸快速道路，成為「高雄脊椎線」，打造大高雄30分鐘生活圈，並串連台南、屏東成為「南台灣都會圈」，提供更便捷的生活。

她說明，六環六線包括南北向台17線、台1線、國道1號、國道3號、台61線、國道7號、高屏溪堤岸快速道路，及東西向的台86線、台88線、國道10號和高屏第二快速道路、永安至旗山快速道路，搭配捷運及輕軌，讓城市發展更順暢。

邱議瑩進一步指出，其中最重要的新幹道，是沿高屏溪興建堤岸快速道路，北自旗山、美濃一帶，串連台86線、台88線、國道10號和高屏第二快速道路等東西向幹道，往南銜接未來的南星新機場，成為「高雄脊椎線」。

