蕭美琴親赴IPAC演說 林佳龍曝過程「跟007劇情一樣驚險」

外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。

副總統蕭美琴7日親赴比利時歐洲議會內的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會演說，有媒體人形容這次外交任務為「56小時外交007」。對此，外交部長林佳龍表示，狀況應該跟007的劇情一樣驚險，確實在56小時內，從台灣到歐洲議會的過程中，充滿許多挑戰及難關。

外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。

林佳龍表示，確實要在56小時內，從台灣到達歐洲議會，充滿許多挑戰，也有很多難關要克服，也很慶幸當中都一一克服困難。

林佳龍指出，總統賴清德在副總統蕭美琴出發前，有主持會議並指示，目標就是要能夠讓副總統蕭美琴進歐洲議會演講，外交部也落實指示，順利達成目標。

林佳龍說，「007」、「詹姆士龐德」，當然可能是大家在聊天、交換訊息時談到，其實設身處地，狀況應該跟007的劇情一樣驚險。

針對網路上我國因為資助才能出席IPAC演說的謠言。林佳龍說，IPAC是公益組織，接受各界募款且財務公開，跟美國、歐洲各國都有合作關係，台灣民主基金會過去也有與IPAC合作過，相當具有代表性。

