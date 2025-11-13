為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蕭美琴親赴IPAC演說 林佳龍曝過程「跟007劇情一樣驚險」

    2025/11/13 11:26 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。（《POP撞新聞》提供）

    外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。（《POP撞新聞》提供）

    副總統蕭美琴7日親赴比利時歐洲議會內的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會演說，有媒體人形容這次外交任務為「56小時外交007」。對此，外交部長林佳龍表示，狀況應該跟007的劇情一樣驚險，確實在56小時內，從台灣到歐洲議會的過程中，充滿許多挑戰及難關。

    外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。

    林佳龍表示，確實要在56小時內，從台灣到達歐洲議會，充滿許多挑戰，也有很多難關要克服，也很慶幸當中都一一克服困難。

    林佳龍指出，總統賴清德在副總統蕭美琴出發前，有主持會議並指示，目標就是要能夠讓副總統蕭美琴進歐洲議會演講，外交部也落實指示，順利達成目標。

    林佳龍說，「007」、「詹姆士龐德」，當然可能是大家在聊天、交換訊息時談到，其實設身處地，狀況應該跟007的劇情一樣驚險。

    針對網路上我國因為資助才能出席IPAC演說的謠言。林佳龍說，IPAC是公益組織，接受各界募款且財務公開，跟美國、歐洲各國都有合作關係，台灣民主基金會過去也有與IPAC合作過，相當具有代表性。

