沈伯洋赴德國國會作證 聲量看政治：沈成台灣民主試金石

沈伯洋12日赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，強調絕不退縮。（圖擷取自沈伯洋臉書）

民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯分裂國家罪，揚言展開「全球抓捕」，不過沈仍赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，強調絕不退縮。對此，臉書粉專「聲量看政治」表示，中國啟動長臂管轄紅色通緝，而沈伯洋Puma如今成台灣民主試金石。

臉書粉專「聲量看政治」發文提及，沈伯洋近日因遭中國以「分裂國家罪」立案，揚言全球通緝，引爆台灣政治輿情全面沸騰。從YT的直播觀看聲量可見，左岸網軍湧入試圖造成壓力，藍營趁勢包裝議題，綠營在沈伯洋現身德國國會後反彈，而小草群體仍無聲無息。此時總統賴清德公開聲援沈伯洋並點名韓國瑜表態，更讓議題升級為國內政治正面交鋒，將整起事件推入新的輿論高峰。

「藍營的突然躁動：沈伯洋成了『測試民進黨』的工具」，觀察近10天的聲量圖一看，就在中國宣布「要全球抓捕沈伯洋」後，藍營聲量立刻往上衝。這不是因為藍營突然變得愛國，其實，是他們嗅到配合中國的訊號，此時應是攻擊綠營的政治機會。對藍營來說，沈伯洋就是一個「綠營被打到會不會縮？」的測試題。如果綠營反應慢，他們就能喊「綠營不保護自家立委」；如果綠營反應快，他們又能講「綠營只會意識形態」。這種「不管你做什麼我都能罵」的操作，是典型的選前政治攻防。

更關鍵的是，藍營媒體開始推動「沈伯洋選台北市長」的新聞話題，把他硬拉進地方選戰盤。這招看似抬轎，實際上是用「沈壓力大、蔣萬安壓力更大」的方式刺激藍營支持者的危機感。

藍色聲量比綠色更早衝，就是因為藍營第一時間就把此案視為政治攻防，而不是安全議題。他們比綠營更快踩油門，也比綠營更願意把此案當成「情緒資源」使用。

「聲量看政治」直指，「紅色聲量的大外宣動員：把沈伯洋當成『示範性打擊』」，從直播聲量圖來看，紅色左岸勢力在沈伯洋的議題長期處於高度攻擊狀態，並不意外。10天來，中國把沈伯洋當成「示範性壓迫」對象。從官方公布立案，一路喊全球通緝，接著鋪排網軍在社群散佈批判言論，整套流程一氣呵成。

這是標準化的心理戰，大量的簡體留言、同樣的語氣、同樣的時間點，目的是要讓台灣人感覺，你們任何人都會成為下一個沈伯洋。此外，左岸（中國）的行動也無形中替藍白提供2次操作空間。當中國大喊「台獨必抓」，藍營可以反手說「看吧，綠營把情勢搞成這樣」。左岸的高聲量拉動了其他族群的情緒，是一種「外部壓迫×內部分裂」的2階段操作

「聲量看政治」指出「綠營的慢熱與反彈：被攻擊後才開始動起來」，在沈伯洋的議題上，這是中國第1次對現任立委公開發動類國際追捕的動作，泛綠支持者必須先「搞清楚狀況」。再加上民進黨內對沈伯洋的角色定位本來就有多元聲音，因此綠線起步較慢。直到沈伯洋飛抵德國國會，站在門前拍影片，情緒才被點燃。這個畫面把綠營的集體心情從「被鎖喉」翻轉成「我們不怕」。泛綠聲量後段上升，或許就是「反中國壓迫」的論述啟動了效果。不過整體而言，綠營仍屬被動反應，真正的議題聲量主導權在前期已被紅藍搶走。

還觀察到「小草完全沉默」，一如長期我們所見的，民眾黨支持者與政治冷感群眾根本沒把這件事當成自己的議題。冷感者不想碰兩岸，民眾黨支持者只關心柯文哲或反綠議題，沈伯洋不在他們的注意清單內。但沉默不代表永遠不會被捲入，如果藍營持續操作「沈伯洋ｖｓ蔣萬安」，或中共升級威脅，這些保持沉默的群體將會表態（不意外的話不是支持沈伯洋）。

針對賴清德11日公開聲援沈伯洋，把事件正式拉進「國內政治主戰場」。他強調，中共對台灣沒有管轄權，並點名韓國瑜應該率領朝野共同聲援，以維護國會尊嚴。這一招其實是高段數政治操作，把防衛沈伯洋從「政黨議題」升級成「國家層級的義務」。綠營聲量就是在這個時間點往上跳。

然而，韓國瑜辦公室刻意迴避話題，藍白部分立委酸賴清德情勒，這等於把沈伯洋事件變成「國會要不要替自家立委挺身而出」的信任考題。這個對槓讓藍綠正式交火，也讓中國的外部壓力瞬間變成「內部政治責任」。聲量圖中綠線的後段回升、藍線再度震盪，就是這場對槓引發的2次輿情爆發。

聲量看政治進一步分析，「這已不是沈伯洋事件，是一場台灣政治真心話大公開」，10天的直播聲量圖來看，這已不是單純的「沈伯洋遭通緝」事件，事實上，中國間接透過通緝沈伯洋，進行了一場檢驗台灣四大政治群體「面對壓力時怎麼反應」的集體測驗。

泛統是壓迫者，藍營是配合攻擊者，綠營是被迫反擊者，小草是沈默旁觀者。賴清德與韓國瑜的正面交鋒，則把這場外部壓力升級成國內政治的全面對決。而這10天的聲量趨勢，揭開了台灣政治最真實的一面，在面對中國威脅不斷升級的過程中，各方勢力如何保護自己的人馬、自己的土地。「沈伯洋只是火苗，燒出來的卻是台灣各陣營面對中國壓力時最赤裸的反應」。

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

