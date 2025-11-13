為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    韓國瑜評沈伯洋遭中共通緝說法 林志潔批：典型檢討被害人思維

    2025/11/13 11:58 記者洪美秀／新竹報導
    韓國瑜評沈伯洋被中共通緝說法，陽明交大法律學者林志潔認為韓國瑜是典型的檢討被害人思維。（取自林志潔臉書）

    民進黨立委沈伯洋被中國列為反分裂法通緝對象，總統賴清德認為身為立法院長的韓國瑜應聲援沈伯洋，結果韓國瑜竟說出「自己生病要別人吃藥」的言論引發爭議，陽明交大法律學者林志潔認為，中共對我國立委以分裂國家為由立案偵查，全球發布通緝，這種在民主國家眼中，威脅台灣國家主權、侵害人民自由的行徑，身為立法院院長的韓國瑜卻檢討被害人不遺餘力，要執政黨先反省自己，這是天大的笑話，是典型的檢討被害人思維。

    林志潔說，韓國瑜的說法就是典型檢討被害人思維：「你為何會受害被打被性侵？一定是因為你穿裙子，你夜間單獨行動，你表現出欠揍的樣子。」這種言語，除宣誓效忠中共，爭奪在台代理人霸主的資格外，看不出對保護自己的同仁有任何幫助，要這種立法院長來幹什麼？

    她說，中共的反分裂法訂的包山包海，任何行為都可能違法，例如我國公務員有宣誓效忠中華民國憲法的義務，在中共反分裂法的定義下，這也是分裂國家的行為！簡單說，是否違反反分裂法，就是中共說了算。所以沈伯洋既不會是第一個被認為違反反分裂法的人，也不會是最後一個，不管台灣人如何卑躬屈膝也都不會有用，完全端看是否惹惱中共，中共是否要發動對某人的攻擊而已。

    她說，韓國瑜身為中華民國立法院院長，接受這個職位，且宣誓過，也是會違反反分裂法。提醒藍白立委，兩岸屬於敵對狀態，敵對兩個字並非總統賴清德的發明，而是中共反分裂國家法第7條的文字：兩岸為敵對狀態。如果不喜歡敵對兩字，可建議中共修改反分裂國家法才是正道。

