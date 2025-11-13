新北議員張錦豪盼淡海輕軌延伸金山萬里 打造新北濱海觀光環狀線

新北市議員張錦豪（右）質詢爭取淡海輕軌延伸成為北海岸觀光環狀線。（摘自張錦豪臉書）

新北市議員張錦豪在議會總質詢，北海岸每逢假日必塞車，他向市長侯友宜提議建設北海岸輕軌環狀線可能性，帶動金山、萬里到基隆沿線的軌道觀光旅遊發展，侯友宜支持此構想對北海岸觀光有所助益，具想像空間與發展潛力；捷運局長李政安回應，待淡海二期開發案更加明朗，對未來人口進駐與道路規劃的評估達到條件，再將此案提報中央爭取支持。

張錦豪說，市府應趁著淡江大橋完工、淡海輕軌延伸三芝、淡海二期開發案、甚至未來新北大巨蛋等大型建設推動時機，評估將淡海輕軌從三芝繼續往北延伸，經過石門、金山、萬里，最後繞一圈銜接回基隆捷運或基隆車站，打造屬於新北市濱海觀光環狀線。

張錦豪指出，濱海觀光環狀線除了交通通勤往返，更有推動觀光與地方均衡發展的戰略意義，未來八里輕軌能與淡海輕軌銜接，若再加上後續北延途中的眾多的北海岸觀光景點，就能讓觀光軌道成為帶動沿海城鎮活化的重要助力，外國遊客搭輕軌遊北海岸，沿途有白沙灣、富基漁港、中角灣、野柳地質公園、龜吼漁港、金山溫泉等豐富景點，值得期待。

張錦豪表示，他知道這項構想無論是經費、工程、路廊取得，處處都是挑戰，更像是一個遙遠的夢想，但政策推動不能只侷限於當下，更要勇於想像未來、提出願景，才有可能一步步將夢想化為實際，北海岸長期較邊緣化，人口逐漸老化流失，而交通建設正是帶動地方發展的關鍵骨幹，他期待這項願景讓更多人看見，使這項建設有更多實現可能性。

