為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北議員張錦豪盼淡海輕軌延伸金山萬里 打造新北濱海觀光環狀線

    2025/11/13 11:53 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員張錦豪（右）質詢爭取淡海輕軌延伸成為北海岸觀光環狀線。（摘自張錦豪臉書）

    新北市議員張錦豪（右）質詢爭取淡海輕軌延伸成為北海岸觀光環狀線。（摘自張錦豪臉書）

    新北市議員張錦豪在議會總質詢，北海岸每逢假日必塞車，他向市長侯友宜提議建設北海岸輕軌環狀線可能性，帶動金山、萬里到基隆沿線的軌道觀光旅遊發展，侯友宜支持此構想對北海岸觀光有所助益，具想像空間與發展潛力；捷運局長李政安回應，待淡海二期開發案更加明朗，對未來人口進駐與道路規劃的評估達到條件，再將此案提報中央爭取支持。

    張錦豪說，市府應趁著淡江大橋完工、淡海輕軌延伸三芝、淡海二期開發案、甚至未來新北大巨蛋等大型建設推動時機，評估將淡海輕軌從三芝繼續往北延伸，經過石門、金山、萬里，最後繞一圈銜接回基隆捷運或基隆車站，打造屬於新北市濱海觀光環狀線。

    張錦豪指出，濱海觀光環狀線除了交通通勤往返，更有推動觀光與地方均衡發展的戰略意義，未來八里輕軌能與淡海輕軌銜接，若再加上後續北延途中的眾多的北海岸觀光景點，就能讓觀光軌道成為帶動沿海城鎮活化的重要助力，外國遊客搭輕軌遊北海岸，沿途有白沙灣、富基漁港、中角灣、野柳地質公園、龜吼漁港、金山溫泉等豐富景點，值得期待。

    張錦豪表示，他知道這項構想無論是經費、工程、路廊取得，處處都是挑戰，更像是一個遙遠的夢想，但政策推動不能只侷限於當下，更要勇於想像未來、提出願景，才有可能一步步將夢想化為實際，北海岸長期較邊緣化，人口逐漸老化流失，而交通建設正是帶動地方發展的關鍵骨幹，他期待這項願景讓更多人看見，使這項建設有更多實現可能性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播