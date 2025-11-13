IPAC針對台海維持現狀發宣言 林佳龍：代表台海是全球性議題

外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。（《POP撞新聞》提供）

本月於比利時布魯塞爾歐洲議會舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會，針對台海維持現狀發表宣言。外交部長林佳龍今（13）日表示，代表台灣、台海問題已經不只是兩岸議題，而是全球性議題，台灣並不孤單，是世界捍衛民主自由國際秩序時，不可或缺的夥伴。

外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。林佳龍表示，歐洲是民主發源地，也是很尊重多元社會的國家，他們與台灣不只有民主、自由、人權、法治等共同價值，事實上，在俄烏戰爭發生後，大家都瞭解在俄羅斯背後撐腰的是中國，所以台海和平穩定與歐洲民主發展密切相關。

請繼續往下閱讀...

林佳龍指出，現在面對威權擴張，中國9月3日在北京舉辦大型閱兵，當全世界的民主國家都看到中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩站在一起，討論如何換器官、如何能活到150歲，大家會被震驚。

林佳龍指出，這些極權統治者們都已結合起來要擴張其勢力範圍時，民主國家當然也必須要交流合作，一起捍衛以規則為基礎的國際秩序，所以台灣問題、台海問題，已經不是只是兩岸的議題，而是全球性議題。

林佳龍表示，也看到有更多國家的軍艦行使自由航行權，經過台灣海峽，七大工業國集團（G7）等高峰會或外長會議，近期通過的聲明，也都會把台海的和平穩定列入共同聲明內，代表台灣並不孤單，台灣是世界捍衛民主、自由、人權國際秩序時，不可或缺的夥伴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法