為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    IPAC針對台海維持現狀發宣言 林佳龍：代表台海是全球性議題

    2025/11/13 11:37 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。（《POP撞新聞》提供）

    外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。（《POP撞新聞》提供）

    本月於比利時布魯塞爾歐洲議會舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會，針對台海維持現狀發表宣言。外交部長林佳龍今（13）日表示，代表台灣、台海問題已經不只是兩岸議題，而是全球性議題，台灣並不孤單，是世界捍衛民主自由國際秩序時，不可或缺的夥伴。

    外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，會後接受媒體聯訪。林佳龍表示，歐洲是民主發源地，也是很尊重多元社會的國家，他們與台灣不只有民主、自由、人權、法治等共同價值，事實上，在俄烏戰爭發生後，大家都瞭解在俄羅斯背後撐腰的是中國，所以台海和平穩定與歐洲民主發展密切相關。

    林佳龍指出，現在面對威權擴張，中國9月3日在北京舉辦大型閱兵，當全世界的民主國家都看到中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩站在一起，討論如何換器官、如何能活到150歲，大家會被震驚。

    林佳龍指出，這些極權統治者們都已結合起來要擴張其勢力範圍時，民主國家當然也必須要交流合作，一起捍衛以規則為基礎的國際秩序，所以台灣問題、台海問題，已經不是只是兩岸的議題，而是全球性議題。

    林佳龍表示，也看到有更多國家的軍艦行使自由航行權，經過台灣海峽，七大工業國集團（G7）等高峰會或外長會議，近期通過的聲明，也都會把台海的和平穩定列入共同聲明內，代表台灣並不孤單，台灣是世界捍衛民主、自由、人權國際秩序時，不可或缺的夥伴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播