    政治

    太子集團租101辦公室詐騙 賈永婕出面發聲

    2025/11/13 11:28 即時新聞／綜合報導
    檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙案，而太子集團在101承租辦公室行騙，101董事長賈永婕今日則對此說明，並呼籲由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管。（資料照）

    檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」從事跨國洗錢及詐欺等案，而太子集團在台北101大樓承租兩層辦公室行騙，行政院長卓榮泰11日在立院被質詢此事，卓強調他會要求101在內部管控方面，對承租人必須進一步瞭解。101董事長賈永婕今日則對此說明，並呼籲由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管。

    賈永婕表示，大眾對於101內會有詐騙集團的子公司產生了很多疑問，而她在第一時間得知此事也很震驚，經查這間公司是在2017年簽約，2018年完成裝修進駐台北101，當時經過嚴格的選商審核與徵信程序，一切文件、資料都完全合法。賈永婕說：「是的，表面上它是合法的公司，但實際上卻是隱藏極深的跨國詐騙集團。」

    賈永婕提到，台北101雖然是台灣的地標、國家的門面，但他們沒有任何公權力，無法像檢警那樣去調查租戶背景，只能依據公開的商業資訊進行查核，在執行上確實有其限制與困難。因此賈永婕呼籲，能否由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管，讓企業與政府攜手，共同守護國家形象與社會安全。

    賈永婕強調，過去台北101設立嚴謹的選商審核機制，也與調查局簽署MOU，並與警政單位建立定期溝通管道，同時定期拜訪租戶高階主管、了解營運狀況，對於訪客進出一直是用最高規格在控管。賈永婕說：「我們還是會持續努力的加強管控，用實際的行動守護台北101。打擊犯罪，人人有責。」

