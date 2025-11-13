為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    林佳龍：賴清德與林岱樺是「熟識朋友」籲各界「無罪推定」

    2025/11/13 11:23 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪。（《POP撞新聞》 提供）

    民進黨立委林岱樺表態角逐高雄市長黨內初選，所屬派系「正國會」龍頭、外交部長林佳龍日前發文相挺，引起熱議。林佳龍今（13）日被問到總統賴清德是否有因為他的表態而不高興時表示，「其實賴總統與林委員都是很熟識的朋友」，並呼籲針對林岱樺案應回到制度面，讓每個個案都能夠得到公平的法官裁判與社會輿論，「無罪推定」每個人。

    林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪。被問到總統賴清德是否有因為林佳龍力挺林岱樺而不高興，林佳龍說，其實賴總統與林岱樺都是很熟識的朋友，兩人以前都曾擔任過立法委員。

    針對林岱樺的涉詐領助理費爭議，林佳龍重申，每個政治人物面對司法時，我們當然希望他能夠在司法上自證清白、捍衛權利，每個人都要去思考，當事情發生在別人身上時，是不是也經得起檢驗。

    林佳龍指出，《立法院組織法》第32條有包括辦公費用，與一般議會議員的助理費不同，必須去看支出與收入是否有貪汙，這事涉一名7屆立委的參政權、政治生命，必須要更慎重地讓兩造意見可以呈現，由法官做公正裁判，法官之前人人平等。

    林佳龍認為，林岱樺可以得到基層這麼多支持，應去了解為什麼，他也呼籲社會耐心聆聽，無罪推定每個人。

    林佳龍結束廣播訪問後受訪說，他從學生時代就在追求台灣的民主、自由、人權、法治，希望每個個案都讓我們思考，我們的民主制度如何能捍衛每個人的基本人權，能夠不斷去改善，讓台灣的民主更成熟。

    林佳龍認為，應回到制度面，讓每個個案都能夠得到公平的法官裁判與社會輿論，呼籲大家能夠傾聽，在每個案件中，一起讓台灣民主往前走。

