才說要關「True飯」又復活 館長：氣死你們

網紅兼YouTuber「館長」陳之漢近期開直播時抱怨跨海做電商業績慘不忍睹，產品都沒人買，甚至將非洲豬瘟怪罪於中央，並宣布其旗下便當品牌「True飯」營業至月底。沒想到館長大轉彎，昨晚宣布便當店「True飯」繼續營業，說要氣死酸民。

館長日前直播時談到便當店業績大罵，因為非洲豬瘟，便當店好幾天的單日業績是1萬塊，因為只有雞腿可以賣，連付薪水都不夠，大概連續10天，並說：「然後現在豬肉買回來，醃還要2天，也沒什麼人來買，大家都不敢買豬肉。」

館長昨日又PO文表示，他宣布便當店繼續營業，氣死你們，而「True飯」截館長貼文的圖表示「我結束營業，我又開始營業惹，你們的心聲我們聽見了，看到大家這麼的捨不得，我們的館闆闆當然是於心不忍，咬著牙也要撐下去，不只要繼續營業，我們還要推出新的品項！12月1日新菜色重磅回歸，敬請期待」

館長昨日晚間宣布旗下便當品牌「True飯」繼續營業。（圖擷取自 臉書）

