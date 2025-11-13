趙少康「表忠」批沈伯洋？ 周軒：中共對叛徒、牆頭草不手軟

前中廣董事長趙少康。（資料照）

中共放話全球通緝立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，網上也有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共「跨境鎮壓」，卻被藍白痛批「情勒」。前中廣董事長趙少康昨（12）日還在社群發文嗆「我們才不是沈伯洋」。對此，政治工作者周軒表示，趙少康現在出來對中國表忠，實在是有點晚了，依我來看，趙少康的處境，其實比沈伯洋更危險。

周軒在臉書PO文表示，趙少康昨天發文跟國民黨統一口徑，直指都是賴清德把兩岸關係搞糟，所以中共才會用這種「全球抓捕」的方式來對付沈伯洋，後面又在扯沈伯洋是大罷免戰犯，黑熊學院拿美國錢，都是沈伯洋挑釁大陸才面臨懲罰，所以「我們才不是沈伯洋」。

周軒指出，老趙真的是晚節不保，難道一個月前國民黨主席選舉時，你三番兩次指控「境外勢力介入國民黨主席選舉」，呼籲「國台辦出來制止這樣的行為」，還要賴清德政府拿出辦法，這些你都忘記了嗎？

周軒直言，現在出來對中國表忠，實在是有點晚了，依我來看，趙少康的處境，其實比沈伯洋更危險，中共對於叛徒、風吹兩面倒的，處理向來不手軟的，所以趙少康說「我們才不是沈伯洋」，其實是真的。

