東京聽奧倒數計時 賴總統同框選手林家文秀手語「台灣加油」

東京聽奧將於11月15日至26日登場，總統賴清德行前錄影為台灣代表團打氣，示範手語「台灣加油」。（總統府提供）

2025東京達福林匹克運動會（Tokyo Deaflympics）將於11月15日至26日在日本東京舉行，賴清德總統也在選手出發前錄影為台灣聽奧代表隊加油打氣，聯手網球女將林家文示範手語「Team Taiwan 加油！」用行動表達支持與祝福。

達福林匹克運動會是全球聽障運動員最高層級的賽事，這次台灣代表團遴選11項競賽種類，共計76名選手、20名教練參賽，搭配醫療團隊、手語翻譯員等後勤團隊，代表團總人數達150人，是自2009年台北市主辦聽奧會以來的最大規模，目標突破上屆3金13銀14銅的成績。

其中台灣網球好手林家文備受矚目，將代表我國出戰女子單打與混合雙打項目。林家文2025曾在澳洲聽障網球錦標賽奪得女雙金牌、女單銅牌；2022巴西聽奧則包辦女雙金牌、女單與混雙銀牌；早在2017年土耳其聽奧，她就以女單與女雙雙料金牌，成為台灣史上首位在聽奧網球項目拿下雙金的選手。

賴清德在選手出發前特別錄影為台灣代表團加油打氣，大讚林家文上屆拿到1金、2銀「實在厲害、真不簡單」；林家文也回應，將繼續努力，而且這次有很多台灣優秀運動選手參加；影片最後，賴清德攜手林家文親自示範手語「台灣加油」，用行動表達對運動員的支持與祝福。

總統賴清德聯手網球女將林家文，親自示範手語「台灣加油」。（總統府提供）

