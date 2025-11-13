黃國昌護航蔡衍明「旺旺黑皮隊」 PTT棒球版噓爆：之前不是反紅媒？

蔡衍明贊助CPB「長沙旺旺黑皮隊」，黃國昌昨受訪時被問到此事，他僅說去打個棒球，「大家不要這麼嚴肅」。而黃國昌此番發言被轉發至PTT棒球版，被眾多網友噓爆。（資料照）

「中國棒球城市聯賽」（CPB）日前公布旺旺集團董事長蔡衍明將贊助「長沙旺旺黑皮隊」，更形容「棒球是一項以『回家』為目的的運動」，被外界質疑涉及統戰。民眾黨主席黃國昌昨（12日）受訪時被問到此事，他僅說去打個棒球，「大家不要這麼嚴肅」。而黃國昌此番發言被轉發至PTT棒球版，被眾多網友噓爆，並反酸：「虧這咖之前反紅媒。」

CPB於11日公布首支隊伍「長沙旺旺黑皮隊」，宣傳文案內容中提到：「棒球有個很美好的意涵，這是一項以『回家』為目的運動，比賽中只有從本壘出發，再回到本壘才能得分，本壘英文名稱是Home Base，因此棒球是一項從『家』出發，再回到『家』的運動」、「旺旺誕生於中國台灣，生長於中國大陸」、「旺旺作為『愛國』的台灣企業，希望藉由長沙旺旺黑皮隊作為橋梁，以棒球運動為載體，為兩岸棒球運動員乃至青少年群體架起一座兩岸交流的橋梁」

CPB關於「長沙旺旺黑皮隊」的文案內容，被質疑有濃厚統戰意圖，不過民眾黨主席黃國昌昨受訪被問到此事時，他表示「去打個棒球，大家不要這麼嚴肅」，並質疑民進黨：「人家去那邊做個運動，就要給人家戴一個大帽子說人家被統戰？」

而黃國昌此番發言被轉發至PTT棒球版後，隨即引發眾多網友撻伐，並反批黃：「虧這咖之前反紅媒。」、「2016時候的那個是複製人嗎？」、「當初反旺旺跟中天的人，現在幫旺旺弄的統戰球隊說話。」、「過往歷史及這聯盟到目前出來的宣傳，還認為很單純只是棒球也是厲害～」、「之前反的紅媒跟現在挺的，好像同一個對象耶？」、「反的時候比誰都反，裝不懂時又變打個棒球而已了～」、「人格分裂？」、「特洛伊木馬真的只是雕像喔，裡面一定沒有藏東西啦！」、「笑死當初不知誰還上街說反共媒。」

黃國昌此番發言被轉發至PTT棒球版，被眾多網友噓爆，並有網友反酸：「虧這咖之前反紅媒。」（圖擷取自PTT）

