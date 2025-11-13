為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批藍營擋預算耽誤高雄 邱俊憲︰真正影武者是「這柯」?

    2025/11/13 10:36 記者王榮祥／高雄報導
    邱俊憲今上午照常前往高市議會簽到，批評國民黨團讓議會空轉。（翻攝臉書）

    邱俊憲今上午照常前往高市議會簽到，批評國民黨團讓議會空轉。（翻攝臉書）

    民進黨高市議員邱俊憲今指出，國民黨杯葛預算耽誤的是高雄進步，他點名真正影武者、大家心裡都明白，就是國民黨高市黨部主委、主導財劃法修惡的政策會執行長柯志恩？

    邱俊憲表示，本會期最重要的高市明年度總預算，在國民黨團無理杯葛下，無法順利交付委員會審查；更荒謬的是，國民黨連議程變更都不願意、不會處理。

    結果就是從今天開始的分組，完全無預算可審，5個全天會期空轉，議會、局處、整個市政運作全被拖住，這不是「監督」，這是蓄意拖垮議會運作、耽誤高雄發展！

    邱俊憲質疑國民黨到底在拖什麼？在擋什麼？他認為真正的影武者，大家心裡都明白，就是國民黨高雄市黨部主委、主導財劃法修惡的政策會執行長柯志恩；從一開始就持續以政治角力干預市政議程，國民黨團只是把議會當政黨鬥爭的舞台，把高雄市民的權益放哪裡？

    邱俊憲強調，高雄需要的是前進，而不是被政黨私心綁架，民主政治不是因為情緒來就霸佔主席台，不爽就讓議會停擺！

    邱俊憲指出，藍營阻擋總預算交付結果，從今天開始的分組，完全無預算可審，5個全天會期空轉。（翻攝臉書）

    邱俊憲指出，藍營阻擋總預算交付結果，從今天開始的分組，完全無預算可審，5個全天會期空轉。（翻攝臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播