批藍營擋預算耽誤高雄 邱俊憲︰真正影武者是「這柯」?

邱俊憲今上午照常前往高市議會簽到，批評國民黨團讓議會空轉。（翻攝臉書）

民進黨高市議員邱俊憲今指出，國民黨杯葛預算耽誤的是高雄進步，他點名真正影武者、大家心裡都明白，就是國民黨高市黨部主委、主導財劃法修惡的政策會執行長柯志恩？

邱俊憲表示，本會期最重要的高市明年度總預算，在國民黨團無理杯葛下，無法順利交付委員會審查；更荒謬的是，國民黨連議程變更都不願意、不會處理。

結果就是從今天開始的分組，完全無預算可審，5個全天會期空轉，議會、局處、整個市政運作全被拖住，這不是「監督」，這是蓄意拖垮議會運作、耽誤高雄發展！

邱俊憲質疑國民黨到底在拖什麼？在擋什麼？他認為真正的影武者，大家心裡都明白，就是國民黨高雄市黨部主委、主導財劃法修惡的政策會執行長柯志恩；從一開始就持續以政治角力干預市政議程，國民黨團只是把議會當政黨鬥爭的舞台，把高雄市民的權益放哪裡？

邱俊憲強調，高雄需要的是前進，而不是被政黨私心綁架，民主政治不是因為情緒來就霸佔主席台，不爽就讓議會停擺！

邱俊憲指出，藍營阻擋總預算交付結果，從今天開始的分組，完全無預算可審，5個全天會期空轉。（翻攝臉書）

