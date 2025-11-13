為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「宇宙彌勒皇教」詛咒政治人物？內政部：整理事證後移送檢調

    2025/11/13 10:47 記者李文馨／台北報導
    內政部次長吳堂安。（資料照）

    國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍日前遭爆成立秘密詛咒群組，要求信徒集體以意念攻擊前總統蔡英文、現任正副總統賴清德、蕭美琴等政治人物。民進黨立委黃捷今天質詢關切調查進度，內政部次長吳堂安答詢說，該群組內確實有一些行為，警政署已整理相關具體事證，查完後就會移送給檢調機關偵辦。

    媒體報導，內政部長信箱在上月中旬接獲檢舉信，指出「宇宙彌勒皇教」基金會負責人陳金龍今年2月從弟子群中精挑細選出「五眼聖戰士」，再成立私密LINE群組進行詛咒他人的行為，其中包含前總統蔡英文、現任正副總統賴清德、蕭美琴、國民黨朱立倫等藍綠政要，連網紅四叉貓也列入黑名單。

    內政部宗教及禮制司當時回應，已正式要求「財團法人宇宙彌勒皇教基金會」針對教主陳金龍被檢舉召集弟子詛咒他人的行為，文到10日內查處報部，內政部會依據該基金會回覆查處情形，研議是否做出進一步處置。

    黃捷今天在立法院內政委員會質詢指出，該案有兩大爭議，包含一名教徒追隨教主長達15年，被逼迫買昂貴法器，現在想要離開，卻無法取回放在寺廟中祖先的牌位；另更具爭議的是，教主內有詛咒群組，詛咒很多藍綠的政治人物，要用意念攻擊政治人物，詢問該案調查進度為何。

    吳堂安答詢說，內政部第一時間已經請宗禮司去現場了解，群組內確實有一些行為，若涉及不法或詐欺，內政部已經完成訪查，接下來會做搜查，這個不光只是宗禮司，包括警政署都已經把相關具體事證做整理，一旦查完之後，就會移送給相關的檢調機關進行偵辦。

