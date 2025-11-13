為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    「台灣獨立」才是主流民意！民調：6成9不希望兩岸統一

    2025/11/13 10:37 記者謝君臨／台北報導
    台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

    台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

    台灣民意基金會上午發表「台灣人統獨傾向的最新發展」專題報告。最新民意顯示，有4成4台灣人期盼未來台灣獨立，2成5期盼未來仍維持現狀，1成4期盼未來兩岸統一。從另一個角度看，最新民意顯示，約6成9成年人明白表示不希望未來兩岸統一。基金會董事長游盈隆強調，由此可見，期盼未來台灣獨立才是當前台灣真正主流民意。

    民調詢問：「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為『兩岸統一』比較好，也有人認為『台灣獨立』比較好。請問您的意見是怎樣？是『台灣獨立』或是『兩岸統一』？」結果發現：44.3%支持台灣獨立，13.9%期盼兩岸統一，24.6%希望維持現狀，12.9%沒意見，4.4%不知道、拒答。

    游盈隆指出，期盼未來兩岸統一和繼續維持現狀的人加起來，還比期盼未來台灣獨立的人少5.8個百分點。從另一個角度看，最新民意顯示，約6成9成年人明白表示不希望未來兩岸統一，希望兩岸統一的人只有1成4。由此可見，期盼未來台灣獨立才是當前台灣真正主流民意。

    游盈隆強調，台灣政府，不分藍綠，長期所宣傳的「台灣人希望永遠維持現狀」云云，犯了科學上與道德上的雙重錯誤，是披上學術外衣虛構的謊言，完全悖離事實，也造成長期嚴重誤導國內外視聽的不良後果。

    民調訪問期間是2025年10月13至15日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

