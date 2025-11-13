為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    合拍「舉啞鈴」趣味短片 尹立、賴瑞隆盼攜手打造全民運動城

    2025/11/13 11:13 記者王榮祥／高雄報導
    賴瑞隆、尹立發表舉啞鈴短片，盼攜手打造全民運動城。（尹立團隊提供）

    民進黨高市左營、楠梓市議員參選人尹立，今發表與立委賴瑞隆合拍的「舉啞鈴」趣味短片，喊話將攜手練體力、一起打造全民運動大城，長期投入文化、設計與城市創意領域的尹立首度參選市議員，特別向自稱「小胖子運動員」的賴瑞隆請益，學習鍛鍊體能、維持體力的技巧。

    賴瑞隆則笑說，選舉期間最大的運動量，就是每天「掃街、掃市場」，揮汗如雨地和市民握手、聊天，「體力變好是附加價值，最重要的是和民眾建立真實的連結」。

    兩人一起練舉20公斤啞鈴，尹立表示國家運動訓練中心就在左營，身為左、楠議員參選人，隨身攜帶啞鈴表達對體育產業的支持，「這也是很合理的！」

    尹立透露投入選戰後積極走訪地方，不僅拜訪長照據點與長輩互動，也常到公園與鄰里發放文宣品、親切問候；他笑說選戰期間體力挑戰，讓他更能體會「動起來」的重要，每天早上掃市場、下午掃街、晚上開會，其實就像是一場長跑，真正肌力訓練是在街頭和每一位市民對話。

    賴瑞隆也在影片中表達對尹立的支持，佩服尹立無論在文化推動或眷村領域，都展現出深厚的專業與成果，並全力支持左營、楠梓，選出懂城市、願意付出的議員。

    尹立認為真正肌力訓練，是在街頭和每一位市民對話。（尹立團隊提供）

    首度參選民代，讓尹立充分感受體力的重要。（尹立團隊提供）

    尹立形容參選後，每天早上掃市場、下午掃街、晚上開會，就像是一場長跑。（尹立團隊提供）

