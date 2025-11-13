黃國昌沒報名硬蹭「北高360」 李忠憲：想效法柯文哲卻負面聲量很大

前民眾黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照、圖擷自四叉貓臉書 本報合成）

民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，被質疑沒繳報名費。他對此坦言自己根本沒報名，到場才知道協會有辦活動，自己騎在公共的道路上，沒有進入任何檢查點、休息站。對此，成大教授李忠憲表示，他覺得現在黃國昌心裡應該很不好受，沒有運動的習慣，勉強騎了這麼長的距離，想要效法柯文哲北高360造神的活動，結果負面的聲量很大，只有自己選的路，才走得完。只有真實的心，才撐得起長度。

李忠憲在臉書PO文表示，他覺得現在黃國昌心裡應該很不好受，沒有運動的習慣，勉強騎了這麼長的距離，想要效法柯文哲北高360造神的活動，結果負面的聲量很大。當時柯文哲的確比黃國昌聰明很多，他知道自己是在表演，所以不會挑人家正式比賽的時候，因為操作（作假）起來會相對困難很多，首先要報名，要有號碼牌，另外還有同行上千個選手一同比賽，另外最可怕的是沿路還有許多拍照的攝影師，所以四叉貓很容易在網路上用169元就買到黃國昌的照片。

李忠憲指出，人真的是要有朋友，他好像有找教練，有人陪他訓練，但可能這些人都知道他是要作秀的，沒有人告訴他參加這種賽事應該要報名，而且這種賽事最基本的精神就是不能作弊，從開始騎到結束，這就是運動精神，在運動場域上感動人的跟人生一樣，就是真善美，雖然美才是最後呈現最燦爛的結果，但真是基礎。

李忠憲續指，過去台派也有不少人問：「李忠憲會不會變成下一個黃國昌？」我當時想到的是梭羅在《湖濱散記》裡說的「時間會甄別出優劣。」人能不能撐過一段漫長的路，並不是看體能，而是看動機是否真實。這正是我在跑初馬時領悟的：若不是每天10公里的日常與那一點想要驗證自己的真誠，我根本無法用6小時36分完成那段愚蠢又艱難的挑戰，48場馬拉松，成績沒有進步，但心裡的重量卻越來越輕，因為那是我自己選擇、自己承擔、自己完成的路。

李忠憲分析，想把運動變成表演的人，最終總會敗在「真」這個字上。運動之所以感動人，和人生一樣，靠的是「真、善、美」的次第展現—真是基礎，善是方向，美是結果，缺了真，善會走歪，美會變形；最後剩下的只有尷尬的算計，在德國念書教會我一件事：沒有真，其餘的都不成立。你想隱藏動機，路途就會反過來暴露你；你若從心裡認同一件事，路途就會替你作證。

李忠憲直言，不管是42公里還是360公里，若是自己想做，苦都能吞下；若是為了造神、為了算計、為了演給別人看，那麼每一步都會是審判，最後我們其實都只是在回答一個問題：「這條路，是你的路，還是別人的舞台？」只有自己選的路，才走得完。只有真實的心，才撐得起長度。

