回嗆韓國瑜「生病要別人吃藥」說 謝志偉：人人都是沈伯洋才有救

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中國以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由。韓國瑜昨（12日）出面反嗆賴總統「自己生病，要別人吃藥」。對此，駐歐盟大使謝志偉表示：「『自己生病，要別人吃藥？』院長此言差矣！」他直言：「每個台灣人都是沈伯洋，台灣才有救！」

謝志偉今發文提及，真實的狀況是：台灣不是生了病，而是被下了毒！被中共下了毒，而且是劇毒，叫作：「台灣問題內政化！」即只要把台灣人的聲音鎖在這個小島裏，外界就無從聲援、支持台灣。「此毒若見效，最後，中共關門打狗，虐死台灣即易如反掌」。

請繼續往下閱讀...

謝志偉坦言：「這就是為什麼，我國前總統蔡英文來柏林演講，告訴德國人、歐洲人為什麼台灣重要，世界為何要珍惜台灣、保護台灣。這就是為什麼，副總統蕭美琴來布魯塞爾，踏上國際舞台，讓世界聽到台灣人勇敢的聲音、看到台灣人的堅靭表現！這就是為什麼沈伯洋立委要來柏林進德國國會作證中國對台灣所發動的種種令人髮指又憤慨的攻擊及威脅！這就是為什麼，外交部政務次長吳志中繼蕭副總統之後，今天現身布魯塞爾的原因！」

謝志偉指出，台灣不是生病了，而是被下毒了，關鍵的問題是：「『外人』如何能下毒？『內人』當然是關鍵！看看毒死武大郎的，不正是自己最親的人——老婆。看看潘金蓮是如何聯手西門慶，也可叫『西台灣』，弄死忠厚老實的武大郎的。所以這劇情套在台海叫：姦夫毒親夫，解放當解藥。」

「沒錯，正常情況下，一張桌子是有4隻腳。」謝志偉接著說，但是潘金蓮和西門慶在王婆家吃酒的那張桌子卻有8隻腳，而4隻桌腳間還有潘金蓮及西門慶在互相「勾搭」的4隻腳。然後，西門慶以箸掉桌下為由，彎腰伸手順著三寸金蓮摸上去......「此『潘金蓮』實『攀金蓮』也。」。

謝志偉說，自由民主台灣要抵專制獨裁中國之外侮，就得先防「內賊」，「而院長的回覆正好透露了，誰是內賊」。台灣人當慣了忠厚老實的「武大郎」，如今不能再繼續傻傻的當「肉鬆」，要改成當「武松」！

他強調：「沈伯洋正是拒絕當『肉鬆』的『武松』，所以才會被他們聯手攻擊。每個台灣人都是沈伯洋，台灣才有救！」

謝志偉最後自我揶揄地說，「若有人要說，拿女性潘金蓮墊腳，不公平（政治不正確），那我不爭辯」。

相關新聞請見︰

賴總統籲替沈伯洋發聲 韓國瑜嗆：先廢台獨黨綱 撤回敵對勢力說

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法