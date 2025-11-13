沈伯洋踏進德國國會 黃帝穎：打臉中國全球通緝與韓國瑜

律師黃帝穎。（資料照）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織展開全球抓捕。不過，沈伯洋昨受邀赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。律師黃帝穎表示，沈伯洋用行動打臉中國片面宣稱的全球通緝，更打臉立法院長韓國瑜要求總統「撤回中國是境外敵對勢力」的舔共立場。

黃帝穎說，中國大肆宣傳通緝沈伯洋，並威脅「全球抓捕」，但韓國瑜竟反過來要總統賴清德先撤回中國是「境外敵對勢力」，顯然配合中國蠻橫的通緝定調。

黃帝穎指出，沈伯洋昨以台灣立委身分現身德國國會聽證會，法律上，中國片面通緝沈伯洋，全球民主國家根本不理會中國的政治通緝，民主各國不論有無與中國簽訂「司法互助協議」，依據各國國內的「民主憲法」及國際人權兩公約，均無法向獨裁中國引渡政治犯，中國宣稱通緝沈伯洋，在國際法上毫無意義。

「德國率先示範中國全球通緝沈伯洋，毫無法律效力。」黃帝穎說，沈伯洋踏進德國國會，等於打臉中國通緝、打臉中共在台內鬼大外宣「沈伯洋被中國通緝慘了」，更打臉韓國瑜迎合中國卻背棄國際常識，竟要求賴總統撤回「境外敵對勢力」！

