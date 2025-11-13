再爆水利署失職鐵證 李正皓：9/24伍麗華就發函要求增設太空包、防汛塊

經濟部水利署長林元鵬。（資料照）

政治評論家李正皓昨日發文指控，花蓮萬榮鄉明利村長林萬成痛批之前有和水利署提出要保護堤防尾端破口部分，一直得到的回覆是「沒問題」，結果洪水就從破口沖入村落；他還說，之前就向季連成將軍、中央反映過，季連成也有交代處理，到現在卻都沒有任何動作。今日李正皓PO出水利署失職鐵證，要求水利署長林元鵬下台負責。

李正皓PO出立法委員伍麗華國會辦公室公文，可以看到劃線處寫著「為避免潛在災害發生，請貴署儘速強化萬榮鄉境內堤防結構，同時增設防災措施（如太空包、防汛塊等），以提升防洪與減災能力，以保障萬榮鄉部落族人安全。」

請繼續往下閱讀...

李正皓在貼文中表示，花蓮萬榮鄉明利村堤防破口不只村長會勘提醒過水利署、總協調官季連成將軍也有交辦水利署，現在最新公文曝光，根據民進黨原住民立委伍麗華昨天公布的公文，證明在923馬太鞍溪洪災隔天就發函水利署，要求水利署針對萬榮鄉堤防增設太空包、防汛塊。

李正皓直言，公文如圖，發文時間清清楚楚是在9月24日，主旨就是強化萬榮鄉內堤防，具體要求就是增設太空包、防汛塊，整整48天，水利署忽視村長、立委、總協調官季連成的提醒與交辦，這當然是人禍，署長不用下台負責嗎？

李正皓PO出立法委員伍麗華國會辦公室公文，可以看到劃線處寫著「為避免潛在災害發生，請貴署儘速強化萬榮鄉境內堤防結構，同時增設防災措施（如太空包、防汛塊等），以提升防洪與減災能力，以保障萬榮鄉部落族人安全。」（圖擷取自 臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法