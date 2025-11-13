被爆協助太子集團幹部來台、假碩士 吳靜怡喊話藍委林思銘站出來道歉

國民黨立委林思銘。（資料照）

太子控股集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，被爆找國民黨前立委李德維、立委林思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委的涉入程度；對此，媒體人吳靜怡表示，藍委林思銘與太子集團還撇不清，又爆出假碩士？你到底是法學碩士、台大碩士，還是什麼都不是？

吳靜怡在臉書PO文表示，信譽比文憑更重要，欺騙選民就應該出來道歉！國民黨立委林思銘，最近可說是爭議連環爆，前腳否認替橫跨多國、涉詐欺洗錢45億元的「太子集團」中國幹部關說入境；後腳又被前促轉會副研究員吳佩蓉揭露，他在選舉公報與文宣中長期虛構「碩士學歷」，林思銘參選時，說自己「具有法學碩士專業背景，擁有深厚的法學底蘊。」請問你到底是哪裡深厚？臉皮嗎？還是根本不是碩士？要不要跟新竹鄉親解釋清楚？

吳靜怡舉例，吳佩蓉指出，林思銘於2005年選舉公報中，將「文化大學法律研究所碩士」列於學歷欄位，後移至經歷欄位，至2018年則完全移除，而2019年林思銘宣布角逐立委時，曾公開表示具「法學碩士專業背景」，並在文宣中標示「台大碩士」！被踢爆林思銘修讀的是台大事業經營法務碩士在職學程，但未提交論文，因此未取得學，中選會規定明明說得清清楚楚「沒有取得學位者，不得刊登為學歷」。

吳靜怡指出，一個自稱「法學碩士」、「台大碩士」的立委，現在卻被踢爆文化大學碩士班沒有畢業、台大在職專班沒拿學位，論文沒寫、畢業證書沒有，卻在選舉公報、海報、文宣上一次次把自己包裝成「碩士」？林思銘雖然在臉書回應中否認學歷造假，解釋自己因執業律師工作繁忙，無法兼顧課業，最終放棄論文提交，他強調人生歷程「沒有虛假、沒有造假」，但也證實自己根本不是碩士。

吳靜怡續指，全台灣都想問，太子集團的中國籍核心幹部，怎麼會變成你新竹縣的「選民」？林思銘之前還被媒體踢爆，涉嫌協助從事跨國詐欺、洗錢金額高達45億元的「太子集團」中國籍幹部劉學鋒和李丞丞來台，雖然辦公室一口咬定這只是「選民服務」，但太子集團的中國籍核心幹部怎麼會變成您新竹縣的「選民」？檢調單位現在正調查，簡直是把國安問題升級成藍營的家務事。

吳靜怡直言，林思銘請趕快為自己學歷涉嫌造假道歉，「誠信是做人的基本原則，不要再拗了。」這句話是林思銘過去嗆林智堅的，論文沒寫、學位沒拿，卻宣稱自己是碩士！你自己吞回去、站出來，出來道歉！

