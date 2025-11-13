為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沈伯洋踏進德國國會作證 黃帝穎：打臉中國和韓國瑜

    2025/11/13 10:13 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（圖由沈伯洋辦公室提供）

    民進黨立委沈伯洋。（圖由沈伯洋辦公室提供）

    中共放話全球通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，網上也有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共「跨境鎮壓」，卻被藍白痛批「情勒」，而沈伯洋則現身德國「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，揭露中共的專制暴行。對此，律師黃帝穎表示，沈伯洋踏進德國國會等於打臉中國全球通緝與韓國瑜。

    黃帝穎在臉書PO文表示，沈伯洋昨日以台灣立法委員身分出席德國國會聽證會，用行動打臉中國片面宣稱的全球通緝，更打臉韓國瑜要求總統「撤回中國是境外敵對勢力」的舔共立場。

    黃帝穎指出，中國大肆宣傳通緝沈伯洋，並威脅「全球抓捕」，但我國立法院長韓國瑜竟反過來要總統賴清德先撤回中國是「境外敵對勢力」，顯然配合中國蠻橫的通緝定調，民主世界打臉中國對沈伯洋的通緝毫無法律效力。

    黃帝穎續指，法律上，中國片面通緝沈伯洋，全球民主國家根本不理會中國的政治通緝，民主各國不論有無與中國簽訂「司法互助協議」，依據各國國內的「民主憲法」及國際人權兩公約，均無法向獨裁中國引渡政治犯，中國宣稱通緝沈伯洋，在國際法上毫無意義。

    黃帝穎直言，德國率先示範中國全球通緝沈伯洋，毫無法律效力，沈伯洋踏進德國國會，等於打臉中國通緝、打臉中共在台內鬼大外宣「沈伯洋被中國通緝慘了」，更打臉韓國瑜迎合中國卻背棄國際常識，竟要求賴總統撤回「境外敵對勢力」！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播