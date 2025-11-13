沈伯洋踏進德國國會作證 黃帝穎：打臉中國和韓國瑜

民進黨立委沈伯洋。（圖由沈伯洋辦公室提供）

中共放話全球通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，網上也有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共「跨境鎮壓」，卻被藍白痛批「情勒」，而沈伯洋則現身德國「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，揭露中共的專制暴行。對此，律師黃帝穎表示，沈伯洋踏進德國國會等於打臉中國全球通緝與韓國瑜。

黃帝穎在臉書PO文表示，沈伯洋昨日以台灣立法委員身分出席德國國會聽證會，用行動打臉中國片面宣稱的全球通緝，更打臉韓國瑜要求總統「撤回中國是境外敵對勢力」的舔共立場。

黃帝穎指出，中國大肆宣傳通緝沈伯洋，並威脅「全球抓捕」，但我國立法院長韓國瑜竟反過來要總統賴清德先撤回中國是「境外敵對勢力」，顯然配合中國蠻橫的通緝定調，民主世界打臉中國對沈伯洋的通緝毫無法律效力。

黃帝穎續指，法律上，中國片面通緝沈伯洋，全球民主國家根本不理會中國的政治通緝，民主各國不論有無與中國簽訂「司法互助協議」，依據各國國內的「民主憲法」及國際人權兩公約，均無法向獨裁中國引渡政治犯，中國宣稱通緝沈伯洋，在國際法上毫無意義。

黃帝穎直言，德國率先示範中國全球通緝沈伯洋，毫無法律效力，沈伯洋踏進德國國會，等於打臉中國通緝、打臉中共在台內鬼大外宣「沈伯洋被中國通緝慘了」，更打臉韓國瑜迎合中國卻背棄國際常識，竟要求賴總統撤回「境外敵對勢力」！

