批國民黨已是「吳石們」？ 林楚茵：別等到痛了才想服藥！

中共放話全球通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，網上也有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共「跨境鎮壓」，卻被藍白痛批「情勒」。對此，民進黨立委林楚茵批評，國民黨自信不會成為沈伯洋，是因為已是（共諜）「吳石們」？韓國瑜與國民黨別等到痛了才想服藥！

林楚茵表示，沈伯洋被中共立案偵查、全球通緝，在這麼嚴峻的情勢下，德國國會特別邀請沈伯洋前往作證，說明中國對民主的威脅，這代表國際社會都在關心台灣。結果身為立法院長的韓國瑜，沒有身為院長的自覺，不思維護國會尊嚴，只會講風涼話「自己生病還叫別人吃藥！」

林楚茵說，我國立委遭中國恣意欺壓，是對台灣主權與國會的侮辱，韓國瑜事不關己只有一個可能，他從來不認為自己是「中華民國」的國會議長，看著中共欺壓沈伯洋說風涼話，是因為自家人是中國共產黨！

林楚茵批評，韓國瑜果然「始終如一」，還是那個上任高雄市長就往香港中聯辦報到的韓國瑜，事不關己還反罵別人有病？果然還是當年爬樹、聞消毒水的韓國瑜，毫無長進！

「若要說吃藥，國民黨才該好好吃『補腦藥』！」林楚茵指出，民進黨早就提醒中國介選，國民黨偏不信，也是拼命講風涼話，結果選個黨主席就出來哭喊「中國介入」！韓國瑜與國民黨別等到痛了才想服藥，中共跨境鎮壓一直都存在，人人都可能是沈伯洋，還是國民黨們早就效法「吳石精神」，不會成為沈伯洋是因為早就是「吳石們」？

