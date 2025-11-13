卓冠廷曝「徐佳青政論都市傳說」：政論節目1打5輾壓來賓

國民黨立委徐巧芯質詢僑委會委員長徐佳青。（圖擷取自國會頻道）

國民黨立委徐巧芯昨質詢僑委會委員長徐佳青，她質疑對方公務機票使用問題遭徐佳青反擊，徐巧芯當場結巴，消息曝光引網友熱烈討論。對此，民進黨發言人卓冠廷發文提及，

「你可能沒聽過的徐佳青政論都市傳說」卓冠廷昨於臉書粉專發文提及，徐巧芯跟僑委會徐佳青委員長的攻防，大家都看到了，也讚賞徐佳青的表現！這讓他想起一個政論圈流傳已久的都市傳說。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷指出，徐佳青在擔任委員長以前，在台北市擔任台北市議員，後來交棒給簡舒培。當年徐佳青擔任議員時也上遍政論節目，口才便給，大殺四方。有一次，在某對手陣營舒適圈節目，一打五，竟然把所有來賓殺到爆掉；對，在政論設定的主題對民進黨不利之下，一打五，對手們幾乎啞口無言。這是不可能的事情，但徐佳青辦到了。

卓冠廷透露，都市傳說是，該新聞台大老闆全程收看該集節目，事後在公司內部大發雷霆，說可不可以找一些能打的來，不然被徐佳青壓著打很丟臉。後來，真的發現沒有人可以打贏徐佳青，結果，該台後來採取的方式就是封殺徐佳青，直接請她不用來了。「如果此都市傳說為真，這真的是超級勳章！而且，委員長果真寶刀未老，強！」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「口才辨給」、「民進黨就是要有這種人才，徐900芯被電得滿頭包還稱讚委員長」、「我記得她有口頭禪：「妳確定齁？」等對方說確定後，她就開無雙碾壓全場」、「果然薑是老的辣，而且是很辣！」。

惹錯人！被徐佳青霸氣回嗆「自費出差」 徐巧芯結巴：呃...很好

