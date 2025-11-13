角逐2026議員選舉 朱立倫子弟兵經營網路社群「保溫」

由朱系子弟兵凌濤、楊智伃、鄧凱勛等人主持的YouTube新節目「大風吹吹什麼」今日登場。（截圖自網路）

國民黨於本月初黨權交替後，前黨魁朱立倫團隊的「朱家軍」人馬在沉寂一段時間後，最近開始浮出水面，朱系子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤今（13）日發出新聞稿指出，社群時事的關心不停歇，為了持續接軌新世代社群平台的經營，「風向株式會社」正式創立，未來將在YouTube、TikTok、Threads、Instagram、Facebook等社群平台帶來全新的時事內容。

除了凌濤明年尋求連任桃園市議員，另兩位朱系子弟兵、前國民黨發言人楊智伃與鄧凱勛，也都有意參選議員，其中楊智伃傳被勸進參選台北市松山信義區，鄧凱勛則在台中、雙北、桃園等選區考慮投入參選，外界解讀「朱家軍」期藉由經營社群平台保溫，以便蓄積能量投入明年選舉。

「風向株式會社」表示，今日在YouTube登場的「大風吹吹什麼」為一系列的帶狀式節目，將由凌濤與楊智伃、鄧凱勛接力主持，將透過青年社群創意，結合立法院政策攻防，創造時事嶄新節目內容。

此外，「風向株式會社」還成立臉書粉絲專頁「風向123事」，擬透過政策攻防、短文字、梗圖、短影音的製作，提供網友年輕社群政治觀點。

