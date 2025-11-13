宜蘭防災決策時機惹議 張育萌：一場風雨曝露縣府空轉

張育萌發文指出，一場風雨曝露出宜蘭縣府空轉，在颱風還沒登陸之前，決策卻已經失守。（資料照）

鳳凰颱風侵台加上東北季風產生共伴效應，豪雨重創蘇澳，約有3200戶淹水，直至昨日（12日）清晨晨雨勢趨緩，洪水才退去，街道滿是泥濘，國軍動員超過50名兵力協助民眾清理家園。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，一場風雨曝露出宜蘭縣府空轉，在颱風還沒登陸之前，決策卻已經失守。

張育萌提到，宜蘭縣長林姿妙因涉貪被停職，現在由代理縣長林茂盛執政，在鳳凰颱風與東北季風共伴效應下，為宜蘭帶來豪雨，11日總統賴清德到中央災變中心，就親自點名宜蘭縣府開設一級應變中心，宜蘭縣府還不願意，解釋說因為「颱風警戒區沒有納入宜蘭」。

請繼續往下閱讀...

張育萌質疑，問題是警戒區是依照颱風路徑和暴風圈判斷，是科學問題，不過不在「颱風警戒區」，並不代表不會受災，鳳凰颱風逼近前，氣象署就預警宜蘭可能出現超大豪雨，最後宜蘭縣府拖到晚上6點才總算一級開設。

張育萌指出，11日晚上一切變得更混亂，災民一直在等待隔天是否停班停課的訊息，從晚上6點一路等到8點，縣府就是無動於。結果代理縣長都還沒決定，宜蘭議長張勝德就率先在群組裡公布「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課」，對此有民眾信以為真，但看到縣府都沒消息，質疑：「現在是議長在執政嗎？」

張育萌表示，宜蘭縣政府最後終於在11日晚上9點宣布12日停班課，而12日一早代理縣長林茂盛下令對於流竄的消息要「依法辦理，絕不寬貸」。張育萌坦言：「一場風雨，曝露出宜蘭縣府空轉；颱風還沒登陸，決策卻已經失守。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法