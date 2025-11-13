為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白不聲援沈伯洋還嘲諷 陳揮文「這段話」讓大批網友狂讚！

    2025/11/13 00:21 即時新聞／綜合報導
    陳揮文直言，雖然他不認同沈伯洋的意識形態，但看到他面對中共種種打壓，他當然要聲援。（圖翻攝自陳揮文YT）

    中共放話全球通緝立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，網上也有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共「跨境鎮壓」，卻被藍白嘲諷。不過媒體人陳揮文直言，雖然他不認同沈伯洋的意識形態，但看到他面對中共種種打壓，他當然要聲援，讓大批網友讚爆。

    針對賴清德呼籲一致對外，共同聲援被紅色通緝的沈伯洋，韓國瑜12日卻要求賴清德先廢除民進黨台獨黨綱、撤回中共為境外敵對勢力的主張再說，讓外界看傻眼。國民黨則批賴清德喪權辱國，現在要把總統的責任推給韓國瑜，乾脆辭掉總統讓國民黨來當。而民眾黨則酸賴清德只會拜託韓國瑜幫忙，拿不出任何積極有效的辦法。

    不過陳揮文12日在自己的直播直言，「我不認同沈伯洋的意識形態，他的很多言論和主張跟我是完全相反的，但是他面對大陸這些種種打壓的時候，我當然聲援沈伯洋啊！不然呢？難道我要跟著去罵沈伯洋嗎？他做錯了什麼？他殺人放火了嗎？他的意識形態、他的主張也許跟你不一樣，也許跟我不一樣，然後呢？他就必須被罵？必須被逼迫？必須每天活得提心吊膽？這個是所謂民主國家的作風嗎？」

    網友看完紛紛大讚，「說得好，對內意見有分歧正常，對外本來就需要一致」、「陳揮文的高度比韓國瑜高出不知道幾層樓了」、「越來越欣賞揮文兄說話態度跟言論」、「可以不同黨，但要同一國！」、「立場不同，但要槍口對外」、「自己人被欺負還要槍口對內，藍白越看越可悲」、「這種觀念真的讚」、「我不明白為什麼網路上有那麼多人在替中共叫好，台灣的立委如果可以被跨境抓捕，那要抓台灣百姓不是更容易了嗎？」

