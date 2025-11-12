為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不畏中國全球抓捕！沈伯洋出席德國會聽證：勇敢台灣人絕不退縮

    2025/11/12 21:36 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（沈伯洋辦公室提供）

    民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（沈伯洋辦公室提供）

    中國以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言「全球抓捕」。對此，沈伯洋今（12日）現身德國柏林，強調他將以台灣立委的身分赴德國國會，為自由民主作證，「做為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮」。

    中國國台辦去年10月將民進黨立委沈伯洋納入「台獨頑固份子」清單，重慶市公安局日前發布警情通報，宣布對沈立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。

    沈伯洋近日受邀、將於德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈今晚發布一段影片，指出中國現在準備對他展開追緝，一直說他不能夠出國，出國就會被逮捕，但大家可以看到，他就在德國國會的門口，即將以台灣立法委員的身分進去作證，為自由為民主來作證。

    沈伯洋說，中國一直以來想要用恐嚇的方式讓台灣人沉默，他要告訴大家，做為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮；他今天在這邊，最主要不只是捍衛我們國家的民主而已，而是為全世界的自由而戰。

    沈伯洋強調，他進去之後，要讓中國知道，「This is Taiwan. This is freedom. And we will never back down.」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播