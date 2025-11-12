小草造謠捐錢換蕭美琴演說！日本打卡好好的 回台竟坐輪椅原因曝

陳男12日入境桃園機場時被警方攔下。（記者朱沛雄攝）

副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的IPAC大會上發表演說，Threads帳號「caffrey802」的陳姓網友發文造謠指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞前線外交人員排除萬難的努力。總統府事後澄清並報案，陳男發文時人還在國外，今天（12日）下午終於回台灣，在桃機被警方攔下。網紅「四叉貓」劉宇看到陳男被帶走的照片不禁質疑，陳男在國外時明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？

陳姓網友日前在Threads發文，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」總統府得知後澄清這是假消息，並且報警。警方確定陳男涉嫌散布不實言論，但他發文時人在日本旅遊，經查掌握他在今天下午3點左右返台，從桃園機場入境，通知移民署國境事務大隊在陳男通關時攔截。

只見陳男現身媒體鏡頭前坐著輪椅，早就肉搜出陳男IG、YT、私人LINE帳號的四叉貓忍不住質疑，「發文造謠蕭美琴歐洲議會演講台灣捐巨資的小草『陳XX』，今天下午3點多（推測搭乘酷航TR899班機）在桃園機場出境大廳被用輪椅推了出來，他在日本玩到處打卡都好好的，怎麼回到台灣就坐輪椅呢？」經記者了解，陳男是因為在日本扭傷腰部，回台時才坐著輪椅。

陳男被逮時，辯稱自己只是反串，他是看到有其他人Threads上貼出該消息，一見「法國BBC」就知道是假的，他覺得好笑就跟著轉發，不懂反串文章到底哪裡犯法，還嗆「現在連發自己覺得好笑的文章都不可以了嗎？把它當真的人是腦子有問題！」

