趙少康嗆「我們才不是沈伯洋」 她神回這1句大批網友讚爆！

中共放話全球通緝立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，網上也有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共「跨境鎮壓」，卻被藍白痛批情勒。前中廣董事長趙少康今（12日）還在社群發文嗆「我們才不是沈伯洋！」，結果一名網友神回「你們當然不是沈伯洋，你們全是鄭麗文！」，讓大批網友笑翻，短短一則留言的讚數輾壓趙少康的長文，貼文灌爆留言也遠超按讚人數。

趙少康今天在臉書和Threads發文，「我們才不是沈伯洋！沈伯洋被中共點名可以透過國際刑警組織，展開全球抓捕後，賴清德昨天喊話韓國瑜，應該率跨黨派立委聲援沈伯洋。在此之前，民進黨幾位立委串連，在社群平台發起『我們都是沈伯洋』活動，賴清德昨天的喊話，應該是想要韓國瑜也加入『我們都是沈伯洋』？雖然老共基於政治而不是刑事理由，揚言對中華民國立法委員展開『全球抓捕』的做法粗暴，但是兩岸關係走到這個地步，就是賴清德在兩岸關係上魯莽行事的結果，他不但不檢討，反而喊話韓國瑜負責？」

「我們當然反對老共聲稱的長臂管轄，立法院長也要關照每一個立委的權益，但核心問題是，賴清德才是總統，黨政軍特大權都抓在手上，韓國瑜雖然是立法院長，但是什麼實質權力也沒有，喊話韓國瑜處理，自己證明你這個中華民國總統無法保護國民，無能力改善兩岸關係，也沒有管道進行交涉。大罷免鬧的台灣天翻地覆，沈伯洋是主要戰犯，他的黑熊學院拿美國錢，他爸爸在大陸賺紅錢，沈伯洋為了謀取自身政治與經濟利益，說過『中國的飛彈打過來，其實對我們有很大的幫助』，他自己挑釁大陸面臨懲罰，卻要『我們都是沈伯洋』？真是太好笑了。」

相較於臉書有同溫層，趙少康的貼文在Threads上可以說是被罵到體無完膚，貼文發布10個多小時過去只有500多讚，上千則留言灌爆。其中一名網友在底下神回「你們當然不是沈伯洋，你們全是鄭麗文！」，短短幾小時就有2000多人按讚，輾壓原貼文。

其他網友則紛紛表示，「同事被欺負你覺得見死不救很合理？」、「鄭麗文去追思共諜，祭拜吳石，你倒是出來講啊！完全沒有批判鄭麗文半句，所以，你也默許，追思共諜的意思？」、「你們這麼的維護中共，當然不可能是沈伯洋」、「你們是投降黨，當然不一樣」、「你當然不是沈伯洋，程度差太多了」、「你們才不配當沈伯洋，你們都是吳石跟鄭麗文，拿你們全黨換一個中國阮曉寰都值」。

趙少康12日在社群發文嗆「我們才不是沈伯洋」，一名網友神回「你們當然不是沈伯洋，你們全是鄭麗文」。（圖翻攝自趙少康臉書）

