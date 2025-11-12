國台辦稱只能以「中國台北」參與APEC 外交部駁斥：入會就叫「中華台北」

明年APEC峰會將在中國深圳舉辦，在兩岸局勢日益緊張的背景下，中方向我國在出席事宜上附加許多條件。（資料照）

2026亞太經濟合作會議（APEC）將於中國深圳舉辦。中國國台辦發言人陳斌華今日表示，只接受台灣以「中國台北」名義，參與APEC活動。外交部今日嚴正駁斥相關打壓、矮化台灣參與的不實說法，強調我國1991年入會時，入會備忘錄中的會籍名稱就是「中華台北」，並無有關「一個中國原則」的文字。

外交部表示，我國1991年與當時的APEC主辦經濟體南韓簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」，在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎（on an equal basis）上參與各項會議及活動。

外交部說，據瞭解，在中國所簽署的入會備忘錄中，APEC僅注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別之立場，並未同意或接受。

外交部指出，此外，包括中國在內的所有APEC會員，去年及今年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動」的文字；中國APEC資深官員在去年APEC經濟領袖會議週期間，也致函所有APEC經濟體，明確保證將確保所有出席APEC會議人員入出境便利，及順利安全的參加會議。

外交部強調，中國國台辦的說法嚴重悖離上述事實，不僅凸顯其打壓矮化我國平等參與APEC的惡劣意圖，更破壞APEC的和諧。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為，中國以其所謂的「一中原則」矮化台灣的參與地位，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，確保我國人員平等、尊嚴及安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。

