為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    谷立言低調拜會鄭麗文 國民黨稱氣氛融洽「AIT邀請訪問華府」

    2025/11/12 19:41 記者施曉光／台北報導
    美國在台協會（AIT）處長谷立言今日低調拜會國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言今日低調拜會國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在今日下午國民黨中常會後，低調前往國民黨中央黨部拜會新任黨主席鄭麗文，雙方閉門會談大約1個小時。

    過去鄭麗文多次公開反對提高對美軍購預算，外界關切谷立言是否就軍購議題與鄭麗文溝通，1位黨務人士今天下午在雙方會談仍進行時告訴媒體，如果觸及有關事項，「她（鄭麗文）不會給好臉色的」，但根據國民黨會後發布的新聞稿指出，會談氣氛十分良好融洽，而且雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話，都表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。

    國民黨還指出，谷立言在會中誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問美國華府，雙方對後續交流均深表期待。

    AIT方面除谷立言，還有政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）、政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）等人隨同，鄭麗文方面則有台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜在場作陪。為了迴避媒體，谷立言的座車今天下午直接駛入國民黨中央黨部所在大樓的B2停車場，離去時還從入口車道逆向駛離。

    國民黨指出，鄭麗文與谷立言等一行人會談時，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽；鄭麗文表達台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

    另據國民黨轉述，谷立言重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理都以和平、無脅迫的方式進行，鄭麗文則充分認同；雙方並一致認為兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，任何對現狀的改變，都應尊重兩岸人民的意願。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播