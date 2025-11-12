谷立言低調拜會鄭麗文 國民黨稱氣氛融洽「AIT邀請訪問華府」

美國在台協會（AIT）處長谷立言今日低調拜會國民黨主席鄭麗文。（資料照）

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在今日下午國民黨中常會後，低調前往國民黨中央黨部拜會新任黨主席鄭麗文，雙方閉門會談大約1個小時。

過去鄭麗文多次公開反對提高對美軍購預算，外界關切谷立言是否就軍購議題與鄭麗文溝通，1位黨務人士今天下午在雙方會談仍進行時告訴媒體，如果觸及有關事項，「她（鄭麗文）不會給好臉色的」，但根據國民黨會後發布的新聞稿指出，會談氣氛十分良好融洽，而且雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話，都表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。

國民黨還指出，谷立言在會中誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問美國華府，雙方對後續交流均深表期待。

AIT方面除谷立言，還有政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）、政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）等人隨同，鄭麗文方面則有台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜在場作陪。為了迴避媒體，谷立言的座車今天下午直接駛入國民黨中央黨部所在大樓的B2停車場，離去時還從入口車道逆向駛離。

國民黨指出，鄭麗文與谷立言等一行人會談時，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽；鄭麗文表達台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

另據國民黨轉述，谷立言重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理都以和平、無脅迫的方式進行，鄭麗文則充分認同；雙方並一致認為兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，任何對現狀的改變，都應尊重兩岸人民的意願。

