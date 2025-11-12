為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    上一位是蔣中正!鄭麗文要兼任革實院長 他酸：國民黨有福了！

    2025/11/12 20:28 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨新任主席鄭麗文今天（12日）宣布，未來她將親自兼任國民黨革命實踐研究院（藍營中央委員會負責人才培育與幹部培訓的部門）院長一職，並且親自授課。對此，前立委林濁水表示，上一位兼任黨主席和革實院長的是蔣中正，狠酸鄭麗文是「比肩毛澤東、孫中山和蔣介石的不世出天才」。

    林濁水今天在臉書發文，「秀舉層出不窮的鄭麗文又出驚人大秀！志比天高地宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來將親自授課，盼大家理解國民黨中心思想，如何與時俱進，和現實環境充分結合，成為國民黨代表的價值和思想最重要的傳播者，得到更多人認同……」

    「上一位國民黨主席兼任革實院長的是蔣中正。蔣中正之後，包括藍、綠、白、時力、社民……大大小小的眾黨中終於又出了唯一的兼領黨的中心思想和戰略指導訓練大權的主席！是學識思想太深入又太淵博，比肩毛、孫、蔣的不世出天才已現？」

    林濁水吐槽，「太天方夜譚了！真正的原因是現在的國民黨只適合知識破碎、思想拼湊混亂、淺薄幼稚沒有中心思想的獅王領導並嚴格訓練。短短時間金句就那麼多，看來<獅王語錄>很快就要出版了，而《鄭思想》雖不能和毛、孫一樣寫入憲法，但入黨章黨綱指日可待。以後諸扶龍教授們在聽過鄭主席的課以後，就可據以發揮訓練傑出的國民黨領導階層、幹部、民代了。牛煦庭、江啟臣們有福了。」

